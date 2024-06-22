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Economia

De olho em novas expansões, Grupo Cedisa compra grande área em Aracruz

O terreno foi arrematado em um leilão realizado pela prefeitura e fica no Polo Industrial da Vila, em Barra do Riacho, bem perto das principais indústrias e portos da cidade

Públicado em 

22 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fábrica da Cedisa, na Serra
Fábrica da Cedisa, na Serra Crédito: Abdo Filho
A Cedisa, empresa do Espírito Santo especializada no beneficiamento e distribuição de produtos de aço, está com o pé no acelerador. Além de estar investindo R$ 120 milhões em uma nova unidade, em Calogi, Serra, a companhia tocada pela família Dalla Bernardina acaba de comprar uma área de 127 mil m² em Aracruz, Norte do Estado.
O terreno foi arrematado em um leilão realizado pela prefeitura de Aracruz. A área fica no Polo Industrial da Vila, em Barra do Riacho, mesmo local onde, em fevereiro, o Grupo Imetame arrematou, também em leilão do município, um terreno de 500 mil m². Trata-se de uma região que vem chamando a atenção de investidores, afinal, está a poucos quilômetros dos terminais portuários, da Jurong, da Suzano e da ZPE (Zona de Processamento de Exportações) que a própria Imetame vai colocar de pé.    
"É uma área de tamanho relevante em uma região que já vem crescendo, que vai crescer muito mais e que fica dentro da área da Sudene, portanto, terá importantes incentivos fiscais e financeiros mesmo depois da entrada em vigor da reforma tributária. Ela inclusive foi adquirida pela Valorização, que é a holding patrimonial do nosso grupo. Ainda estamos avaliando o que fazer ali, mas a ideia é que seja uma unidade produtiva que agregue valor ao que produzimos hoje. Faremos tudo com muita calma, as coisas começarão a andar com mais velocidade depois da inauguração da nossa nova sede, na Serra", explicou Fernando Dalla Bernardina, diretor-executivo da Cedisa.
Por ser uma área grande, além da Cedisa o terreno pode abrigar um condomínio logístico e industrial. Os estudos estão andando.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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