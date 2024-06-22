De olho em novas expansões, Grupo Cedisa compra grande área em Aracruz

"É uma área de tamanho relevante em uma região que já vem crescendo, que vai crescer muito mais e que fica dentro da área da Sudene, portanto, terá importantes incentivos fiscais e financeiros mesmo depois da entrada em vigor da reforma tributária. Ela inclusive foi adquirida pela Valorização, que é a holding patrimonial do nosso grupo. Ainda estamos avaliando o que fazer ali, mas a ideia é que seja uma unidade produtiva que agregue valor ao que produzimos hoje. Faremos tudo com muita calma, as coisas começarão a andar com mais velocidade depois da inauguração da nossa nova sede, na Serra", explicou Fernando Dalla Bernardina, diretor-executivo da Cedisa.