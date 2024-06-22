De olho em novas expansões, Grupo Cedisa compra grande área em Aracruz

O terreno foi arrematado em um leilão realizado pela prefeitura de Aracruz. A área fica no Polo Industrial da Vila, em Barra do Riacho, mesmo local onde, em fevereiro, o Grupo Imetame arrematou, também em leilão do município, um terreno de 500 mil m².
Trata-se de uma região que vem chamando a atenção de investidores, afinal, está a poucos quilômetros dos terminais portuários, da Jurong, da Suzano e da ZPE (Zona de Processamento de Exportações) que a própria Imetame vai colocar de pé.
"É uma área de tamanho relevante em uma região que já vem crescendo, que vai crescer muito mais e que fica dentro da área da Sudene, portanto, terá importantes incentivos fiscais e financeiros mesmo depois da entrada em vigor da reforma tributária. Ela inclusive foi adquirida pela Valorização, que é a holding patrimonial do nosso grupo. Ainda estamos avaliando o que fazer ali, mas a ideia é que seja uma unidade produtiva que agregue valor ao que produzimos hoje. Faremos tudo com muita calma, as coisas começarão a andar com mais velocidade depois da inauguração da nossa nova sede, na Serra", explicou Fernando Dalla Bernardina, diretor-executivo da Cedisa.
Por ser uma área grande, além da Cedisa o terreno pode abrigar um condomínio logístico e industrial. Os estudos estão andando.