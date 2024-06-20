"Lula precisa dar sinais de que quer conter despesas", diz Casagrande

Lula é recepcionado pelo governador Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Em um cenário em que o Brasil precisa debater (de novo) os rumos de suas contas públicas, é importante voltar os olhos para onde o ajuste caminhou. O Espírito Santo é um desses lugares. O Estado já esteve quebrado. Em 2002, devia três meses de salário ao funcionalismo. De 2003 para cá, nos governos de Paulo Hartung e Renato Casagrande, o jogo virou e, hoje, o Espírito Santo possui das melhores situações fiscais do Brasil.

"É muito importante, neste momento, que o governo, que o presidente Lula principalmente, dê sinais de que quer controlar as despesas. Não pode ficar apenas na eficiência arrecadatória, tem de olhar para as despesas. Só o fato de o debate ter sido colocado e a discussão estar sendo feita dentro do governo já é muito relevante. Na política, os sinais são muito importantes. Os agentes econômicos estão sempre atentos a eles", analisa o governador Renato Casagrande.

Entretanto, ele não enxerga uma saída fácil para a situação. "Não vejo ambiente político para, por exemplo, mudanças nos pisos constitucionais de educação e saúde. Também acho difícil mexer nas regras de correção dos benefícios que são vinculados ao salário mínimo, mas é importante discutir todas as alternativas. O Lula precisa dar os sinais para a sociedade de que quer conter as despesas. Não há dúvidas que é preciso haver um esforço".

O governador chamou atenção para a necessidade de o presidente assumir o comando do debate. "Conter ou cortar despesas nunca é simples, precisa de coragem e força política. O governo não pode deixar parecer que não tem rumo. Claro que existe o debate interno, é natural, mas não pode haver racha, por isso, o Lula precisa assumir a agenda".