Mais quatro anos de boom nas importações de carros pelo ES

"Estamos no meio de um processo muito interessante e agressivo: renovação de frota junto com uma transição energética. Há dez anos que a frota brasileira não se renovava desta forma, além disso, caiu no gosto do brasileiro produtos de marcas que só estão lá fora, que ainda não montaram suas fábricas por aqui. Este movimento começou há dois anos e vejo mais quatros anos, pelo menos, de um mercado muito forte. Claro, não nos níveis observados hoje, mas ainda muito forte", prevê o empresário.