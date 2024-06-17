Governo federal muda postura e acordo com Vale, BHP e Samarco fica mais próximo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, está mais otimista em relação ao acordo com Vale, BHP e Samarco sobre a tragédia de Mariana. Na visão dele, o governo federal mudou de comportamento, está mais proativo nas negociações, e o assunto está bem encaminhado. "O governo federal mudou muito o comportamento nos últimos dias. O assunto está avançando, está bem encaminhado".
Na avaliação dos negociadores capixabas, Brasília está dando, neste momento, a atenção que o assunto merece e a reparação das consequências do estouro da barragem de Fundão, que ocorreu em 5 de novembro de 2015, enfim pode sair. Na última semana (11), Vale, BHP e Samarco apresentaram uma proposta de R$ 140 bilhões
, sendo R$ 37 bi em recursos já aplicados e R$ 103 bi ainda a serem pagos - R$ 82 bilhões iriam para governo federal, Espírito Santo, Minas Gerais e municípios afetados
, outros R$ 21 bi seriam usados pelas próprias empresas em outras ações reparadoras.
Não é pouco dinheiro, por isso, há um clima de ansiedade no ar.
O Espírito Santo e seus municípios afetados social, econômica e ambientalmente devem receber algo perto de R$ 20 bilhões. No último dia 6, o poder público fez uma proposta de R$ 109 bilhões a serem pagos para a União, estados e municípios. É neste alinhamento de valores e no prazo de pagamento (as empresas querem 20 anos e poder público dez) que os negociadores estão debruçados. A ver as cenas dos próximos capítulos.