MC Cabelinho realiza congelamento de sêmen após vasectomia; entenda o procedimento

Em vídeo publicado no Instagram, o cantor MC Cabelinho contou que realizou um procedimento para congelar o sêmen como forma de preservar a possibilidade de ter filhos no futuro, mesmo após ter feito uma vasectomia há três anos. Segundo o artista, a decisão foi tomada após avaliação médica e uma série de exames.





"Esse é um dos caminhos que eu posso ter um filho amanhã ou depois, ou revertendo a vasectomia. E eu preferi esse de congelar. Para fazer isso, eu tive que estar no auge da minha saúde e, graças a Deus, eu fiz vários exames... sangue, risco cirúrgico, conversei com meus médicos e eles disseram: 'Você está no melhor momento pra fazer isso'", contou o rapper.





Segundo o médico Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana da Clínica Mater Prime, o congelamento de sêmen é um procedimento seguro, mais barato que o congelamento de óvulos, e os espermatozoides são preservados por décadas, mantendo sua qualidade. “Além da coleta do sêmen por masturbação, também é possível, quando há indicação, realizar um procedimento cirúrgico para extrair cirurgicamente o esperma. Essa pode ser uma opção para homens que fizeram vasectomia" detalha o médico.





O paciente costuma ser avisado no mesmo dia do procedimento sobre a qualidade dos espermatozoides coletados. "Após a coleta, o sêmen é encaminhado para laboratório especializado no congelamento. O material é resfriado em nitrogênio líquido até os -196ºC", diz o médico. "Geralmente, são obtidos espermatozoides suficientes para vários ciclos de tratamento, assim aumentando as chances de sucesso”, acrescenta.





Quando a pessoa decide ter filhos no futuro, o sêmen congelado pode ser descongelado e utilizado em técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro (FIV). “Na FIV, os espermatozoides são utilizados para fecundar o óvulo em laboratório. Esse óvulo pode ser de uma parceira ou obtido por doação, que é feita de forma anônima por meio de bancos do material, possibilitando a realização da FIV. Nesse processo, é formado um embrião que é posteriormente transferido para o útero da pessoa que irá gestar”, finaliza Rodrigo Rosa.