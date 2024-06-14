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Expansão

Cedisa investe R$ 120 milhões em nova fábrica, na Serra

Especializada no beneficiamento e distribuição de produtos de aço, empresa do Espírito Santo quer dobrar de tamanho e expandir área de atuação

Públicado em 

14 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fábrica da Cedisa, na Serra
Fábrica da Cedisa, na Serra Crédito: Abdo Filho
A Cedisa, empresa capixaba especializada em beneficiar e distribuir produtos de aço (tubos, vigas, telhas e chapas, por exemplo), está fazendo um importante movimento de expansão. A empresa está construindo uma nova planta em Calogi, na Serra, em um terreno de 100 mil m², às margens da BR 101, bem no acesso ao Contorno do Mestre Álvaro.

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Um investimento de R$ 120 milhões que vai dar capacidade para a companhia dobrar de tamanho. Hoje, são movimentadas 240 mil toneladas de aço por ano, o objetivo, na nova estrutura, é chegar às 500 mil toneladas por ano até 2029. A expectativa é de que a inauguração aconteça no segundo semestre de 2025. A sede atual da Cedisa, em Planalto de Carapina, também na Serra, em funcionamento desde meados dos anos 80, será desativada.
"O nosso mercado vem de uma importante expansão e acreditamos que seguirá forte nos próximos anos. Mas, além disso, estamos ampliando a nossa área de atuação. Hoje, a Cedisa tem boa presença no Sudeste e em parte do Nordeste, o nosso objetivo é crescer mais no Nordeste, estamos inclusive montando um escritório em Fortaleza (CE), e nos estabelecermos no Centro-Oeste. O nosso novo parque fabril e de distribuição nos dará mais capacidade e um enorme ganho de produtividade", explicou Fernando Dalla Bernardina, diretor-executivo da Cedisa.
A área total do grupo em Calogi tem 200 mil m², 100 mil m² ficarão com a Cedisa e os outros 100 mil m² ficarão com a Valorização, holding patrimonial que toma conta dos imóveis do grupo. A utilização da área ainda está sendo estudada, mas, em princípio, a ideia é fazer galpões industriais e comerciais para aluguel. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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