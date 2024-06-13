Cartórios: TJES estuda cobrança de taxa máxima para imóveis acima de R$ 1,15 milhão

Hoje, no Espírito Santo, quem compra um imóvel de R$ 201 mil, paga R$ 6.498,97 para escriturar e R$ 3.899,98 para registrar um imóvel. Pelo projeto apresentado, só pagaria estes valores quem comprasse um imóvel acima de R$ 1,150 milhão. Também pela proposta, uma aquisição de R$ 201 mil pagaria R$ 2.766,32 na escritura e R$ 1.659,79 no registro, queda de 57%. Importante dizer que não estão na conta os valores pagos aos mais diversos fundos, inclusive o do Judiciário, o que eleva os valores em, na média, 30%. Apesar da importante correção, os valores cobrados por aqui seguiriam acima dos praticados em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.