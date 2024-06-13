Unimed Vitória tem forte resultado no trimestre e prepara caixa para tranco da Infinity

A Unimed Vitória teve, no primeiro trimestre de 2024, o melhor resultado operacional entre as Unimeds de todo o Brasil: R$ 99,3 milhões. O resultado líquido, R$ 89,8 milhões, ficou atrás apenas do da Unimed Belo Horizonte (R$ 103,2 milhões). Entre todas as operadoras de saúde privada do país, a cooperativa médica capixaba teve o décimo melhor resultado líquido. Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (12), pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Dentro da Unimed Vitória a ordem é seguir correndo atrás da totalidade dos recursos aplicados no Infinity, o que daria um importante fôlego financeiro para a cooperativa tocar sua operação e acelerar seus investimentos, mas o fundamental é fortalecer o caixa para o caso de o dinheiro não entrar. Os riscos operacionais já ficaram para trás, mas o objetivo maior, caso o ressarcimento não venha, é não mudar demais o cronograma de investimentos.