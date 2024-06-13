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Unimed Vitória tem forte resultado no trimestre e prepara caixa para tranco da Infinity

A Unimed Vitória teve, no primeiro trimestre de 2024, o melhor resultado operacional entre as Unimeds de todo o Brasil: R$ 99,3 milhões. O dado é da ANS

Públicado em 

13 jun 2024 às 16:23
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Hospital Unimed Vitória vai absorver parte do atendimento que deixará de ser prestado por alguns parceiros da cooperativa médica a partir de 6 de julho
O Hospital Unimed Vitória, na Leitão da Silva Crédito: Divulgação/Unimed Vitória
A Unimed Vitória teve, no primeiro trimestre de 2024, o melhor resultado operacional entre as Unimeds de todo o Brasil: R$ 99,3 milhões. O resultado líquido, R$ 89,8 milhões, ficou atrás apenas do da Unimed Belo Horizonte (R$ 103,2 milhões). Entre todas as operadoras de saúde privada do país, a cooperativa médica capixaba teve o décimo melhor resultado líquido. Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (12), pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

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O número dá mais tranquilidade ao comando da Unimed Vitória para enfrentar o que está por vir. A cooperativa aguarda um desfecho sobre a desvalorização das cotas que possuía nos fundos de investimento da Infinity Asset. Eram R$ 186 milhões, desse total, por ora, está garantido o retorno de pouco mais de R$ 40 milhões. Era aguardado, para meados de fevereiro, um depósito por parte da ICP Ventures, que faz parte do Grupo Infinity, para tapar o buraco, mas acabou não entrando. Na nova data marcada, 31 de março, também não aconteceu. Agora a expectativa é de que em agosto entre um cheque de 125 milhões de euros (R$ 700 milhões).
O fato é que o cenário pintado pelo lado da Infinity, apesar das promessas, não é lá muito animador. Na terça-feira (11), o jornal Valor Econômico noticiou que a corretora RJI, administradora dos fundos, colocou os antigos administradores na Justiça por não terem apontado irregularidades nas operações.
Dentro da Unimed Vitória a ordem é seguir correndo atrás da totalidade dos recursos aplicados no Infinity, o que daria um importante fôlego financeiro para a cooperativa tocar sua operação e acelerar seus investimentos, mas o fundamental é fortalecer o caixa para o caso de o dinheiro não entrar. Os riscos operacionais já ficaram para trás, mas o objetivo maior, caso o ressarcimento não venha, é não mudar demais o cronograma de investimentos.
A ver as cenas dos próximos capítulos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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