Unimed Vitória prevê investimento de mais de R$ 240 milhões no novo Cias

A Unimed Vitória
pretende iniciar a expansão do seu hospital, na Leitão da Silva, em Vitória, no começo do ano que vem. O pontapé será a construção do primeiro dos três edifícios que serão erguidos nos terrenos, já comprados pela cooperativa, do entorno do hospital. A intenção é entregar o complexo até março de 2027, final do mandato da atual diretoria. O investimento deve ficar entre R$ 240 milhões e R$ 350 milhões.
"O objetivo é que aquilo ali vire, de fato, um Complexo Integrado de Atenção à Saúde, que é o Cias. Vamos levar todas as especialidades lá para dentro e o paciente vai resolver o que for preciso dentro do Cias. Importante dizer que não significa que iremos acabar com o atendimento em outros lugares, claro que miramos o ganho de eficiência, mas é uma questão de agregar e expandir o serviço", explicou Fabiano Pimentel Pereira, presidente da Unimed Vitória.
A Unimed pretende chegar aos 600 mil usuários, em 2027. Um crescimento relevante, hoje são 420 mil, portanto, um investimento pesado na ampliação do atendimento vai precisar ser feito, o Cias passa por este planejamento. A obra será feita mesmo se o fundo Infinity der um calote na Unimed.
Claro que os recursos entrando, são mais de R$ 180 milhões, tudo ficará mais fácil.