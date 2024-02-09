Unimed Vitória prevê investimento de mais de R$ 240 milhões no novo Cias

"O objetivo é que aquilo ali vire, de fato, um Complexo Integrado de Atenção à Saúde, que é o Cias. Vamos levar todas as especialidades lá para dentro e o paciente vai resolver o que for preciso dentro do Cias. Importante dizer que não significa que iremos acabar com o atendimento em outros lugares, claro que miramos o ganho de eficiência, mas é uma questão de agregar e expandir o serviço", explicou Fabiano Pimentel Pereira, presidente da Unimed Vitória.