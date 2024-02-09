Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde privada

Unimed Vitória prevê investimento de mais de R$ 240 milhões no novo Cias

A Unimed pretende chegar aos 600 mil usuários, em 2027, por isso, um investimento pesado na ampliação do atendimento vai precisar ser feito, o Cias passa por este planejamento

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

09 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Perspectiva de como ficará o novo complexo hospitalar da Unimed, na Leitão da Silva
Perspectiva de como ficará o novo complexo hospitalar da Unimed, na Leitão da Silva Crédito: Divulgação/Unimed Vitória
A Unimed Vitória pretende iniciar a expansão do seu hospital, na Leitão da Silva, em Vitória, no começo do ano que vem. O pontapé será a construção do primeiro dos três edifícios que serão erguidos nos terrenos, já comprados pela cooperativa, do entorno do hospital. A intenção é entregar o complexo até março de 2027, final do mandato da atual diretoria. O investimento deve ficar entre R$ 240 milhões e R$ 350 milhões.
"O objetivo é que aquilo ali vire, de fato, um Complexo Integrado de Atenção à Saúde, que é o Cias. Vamos levar todas as especialidades lá para dentro e o paciente vai resolver o que for preciso dentro do Cias. Importante dizer que não significa que iremos acabar com o atendimento em outros lugares, claro que miramos o ganho de eficiência, mas é uma questão de agregar e expandir o serviço", explicou Fabiano Pimentel Pereira, presidente da Unimed Vitória.
A Unimed pretende chegar aos 600 mil usuários, em 2027. Um crescimento relevante, hoje são 420 mil, portanto, um investimento pesado na ampliação do atendimento vai precisar ser feito, o Cias passa por este planejamento. A obra será feita mesmo se o fundo Infinity der um calote na Unimed. Claro que os recursos entrando, são mais de R$ 180 milhões, tudo ficará mais fácil.

Veja Também

De olho na expansão, Porto da Imetame arremata área de 500 mil m², em Aracruz

Com projeto de R$ 4,5 bilhões no ES, PRIO vem buscar fornecedores

Cesan divide PPP bilionária do esgoto em dois blocos. Veja a lista das cidades

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo plano de saúde Vitória (ES) Unimed Vitória Avenida Leitão da Silva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados