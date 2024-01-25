Unimed Vitória prevê faturamento superior a R$ 2 bi pela primeira vez

Maternidade da Unimed, em Vitória Crédito: Divulgação/Unimed Vitória

A Unimed Vitória prevê fechar o ano de 2023 com um faturamento superior aos R$ 2 bilhões pela primeira vez na história da cooperativa. Pela prévia - o balanço final será apresentado no final de março -, as receitas ficaram em R$ 2,068 bilhões, avanço de 14,8% em relação ao resultado de 2022 (R$ 1,8 bi). No ano passado, o reajuste médio aplicado pela Unimed Vitória nos planos ficou em 18,15%.

Os diretores da cooperativa reconhecem a importância do reajuste no resultado, mas afirmam que o trabalho vai além. Dejair Cordeiro, diretor de Mercado da Unimed Vitória, destaca as mudanças implementadas na carteira de clientes no decorrer de 2023. "Fizemos uma verdadeira limpeza na carteira. Foram retirados todos os contratos deficitários, e não eram poucos. Ainda assim, saímos de 406 mil clientes para 420 mil, avançamos em quantidade e qualidade, isso impacta no resultado".

Para 2024, a expectativa é chegar a 450 mil clientes, uma expansão superior a 7%. Em termos de faturamento, a meta, para este ano, é de R$ 2,198 bilhões, crescimento de 6,2%. "Temos uma projeção de crescimento, no médio prazo, não estou falando apenas de 2024, é bastante significativa. Aliás, eu diria que a projeção para 2024 (450 mil) é bastante conservadora. Queremos chegar ao final do mandato (março de 2027) com 600 mil clientes".