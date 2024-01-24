Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Colunas
  • Abdo Filho
  • Carros importados: Receita Federal escala servidores de Vitória para destravar novas áreas
Abdo Filho

Carros importados: Receita Federal escala servidores de Vitória para destravar novas áreas

Receita decidiu escalar auditores da Alfândega de Vitória para tocarem o processo de liberação de novas áreas para o recebimento e despacho de cargas destinadas ao comércio internacional

Públicado em 

24 jan 2024 às 08:14
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Carros estacionados no pátio da GDL, Cariacica
Carros estacionados no pátio da GDL, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Em um recuo parcial, a Receita Federal decidiu escalar auditores da Alfândega de Vitória para tocarem o processo de liberação de novas áreas para o recebimento e despacho de cargas destinadas ao comércio internacional, o chamado alfandegamento. Desde setembro passado, dentro da chamada regionalização, a operação estava toda sendo tocada pelo Rio de Janeiro. Acontece que as coisas não estavam andando, pedidos feitos, no começo de outubro, por empresas capixabas não tinham nem começado a tramitar. A situação chegou ao ponto de, por falta de espaço de armazenagem, ameaçar a importação de carros pelo Espírito Santo, que é a maior porta de entrada de veículos do Brasil.
Na primeira quinzena de janeiro, diante da situação, o Sindicato do Comércio de Importação e Exportação do Espírito Santo (Sindiex) e a Vports, concessionária responsável pelo Porto de Vitória, fizeram uma carta relatando a situação. Políticos do Estado - governador, vice-governador e bancada federal - se movimentaram, foram ao chefe da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e a promessa de solução acabou saindo do papel.
“Os processos em aberto de alfandegamento foram distribuídos para os auditores aqui do Estado. Vamos acompanhar a evolução. A nomeação formal do time local já é uma vitória”, destacou Ilson Hulle, presidente da Vports.
A Vports tem dois pedidos aguardando resposta: o alfandegamento de uma nova área em Vila Velha e o desalfandegamento do galpão do Centro de Vitória que dará lugar ao novo museu da Vale. Quem também tem pedidos parados são os portos secos Terca e GDL, localizados no Contorno. Eles recebem grande parte dos carros importados pelo Estado e precisam de mais espaço para dar conta da demanda crescente. Eles estão no limite da capacidade, sem novas áreas, a operação trava em pouco tempo.
As áreas alfandegadas recebem todo o tipo de carga, mas a demanda maior, hoje, é de veículos.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES em alerta para temporais e queda de temperatura no fim de semana
Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados