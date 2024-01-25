CBL quer ampliar em 60% venda de lotes para produtor rural no ES

Loteamento da CBL, em Linhares Crédito: CBL/Divulgação

A Lotes CBL, maior empresa do segmento no Espírito Santo, fechou 2023 com um faturamento de R$ 4,9 milhões dentro da linha exclusiva de vendas para o produtor rural. O objetivo é alcançar os R$ 8 milhões em 2024. A ideia é espalhar o Programa Produtor Rural, em que a compra do lote é efetuada de acordo com a produção e com a colheita do agricultor. Linhares (Lagoa Park 3) e Nova Venécia (Flora Park 2) responderam por 90% das receitas do ano passado.

"O produtor rural, em geral, faz o seu planejamento financeiro de acordo com a colheita, que, dependendo da cultura, acontece uma ou duas vezes por ano. Por isso, o produtor não gosta de ter compromissos de pagamento mensais, optando por ter parcelas maiores após a colheita. Entendendo esse comportamento, criamos um modelo de financiamento que o produtor paga uma parcela anual de maior junto à colheita e parcelas mensais muito pequenas nos demais meses", explica Felipe Coelho, gerente regional Norte da CBL. "Temos um grande volume de empreendimentos no interior do Espírito Santo e essas áreas possuem uma matriz econômica muito baseada no agro.