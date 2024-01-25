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CBL quer ampliar em 60% venda de lotes para produtor rural no ES

De olho no ótimo desempenho econômico do agronegócio, a companhia criou um programa específico para negociar com produtores rurais

Públicado em 

25 jan 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Loteamento da CBL, em Linhares
Loteamento da CBL, em Linhares Crédito: CBL/Divulgação
A Lotes CBL, maior empresa do segmento no Espírito Santo, fechou 2023 com um faturamento de R$ 4,9 milhões dentro da linha exclusiva de vendas para o produtor rural. O objetivo é alcançar os R$ 8 milhões em 2024. A ideia é espalhar o Programa Produtor Rural, em que a compra do lote é efetuada de acordo com a produção e com a colheita do agricultor. Linhares (Lagoa Park 3) e Nova Venécia (Flora Park 2) responderam por 90% das receitas do ano passado.
"O produtor rural, em geral, faz o seu planejamento financeiro de acordo com a colheita, que, dependendo da cultura, acontece uma ou duas vezes por ano. Por isso, o produtor não gosta de ter compromissos de pagamento mensais, optando por ter parcelas maiores após a colheita. Entendendo esse comportamento, criamos um modelo de financiamento que o produtor paga uma parcela anual de maior junto à colheita e parcelas mensais muito pequenas nos demais meses", explica Felipe Coelho, gerente regional Norte da CBL. "Temos um grande volume de empreendimentos no interior do Espírito Santo e essas áreas possuem uma matriz econômica muito baseada no agro.
A ideia é pegar carona no ótimo desempenho econômico do agronegócio. Em 2023, as divisas geradas com as exportações do agronegócio no Espírito Santo somaram mais de US$ 2,1 bilhões (ou R$ 10,5 bi), apresentando crescimento de 25,3% no total exportado em relação a 2022 (US$ 1,7 bi).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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