Globo lança categoria do PPA voltada para estudantes em parceria com a Academia LED

Com foco na formação de novos profissionais do mercado publicitário, a Globo anunciou um conjunto de iniciativas que ampliam o relacionamento da empresa com estudantes universitários de publicidade e marketing. A iniciativa integra a atuação da Academia LED Globo de relacionamento com universitários e se desdobra em ações práticas que conectam formação acadêmica, mercado e inovação. Entre elas, está a parceria inédita com o Prêmio Profissionais do Ano (PPA), que passa a abrir espaço para a participação de estudantes.

“Esse é um projeto que reforça o propósito da Globo de abraçar todas as gerações e olhar para o futuro. Esses universitários são os talentos que vão impulsionar um mercado já reconhecido internacionalmente pela sua criatividade e que terão a missão de manter a publicidade brasileira relevante nas próximas décadas. Para a Globo, é uma grande oportunidade de troca porque, ao mesmo tempo em que compartilhamos nossa visão de futuro, também aprendemos com quem vai construir os próximos capítulos do mercado nacional”, celebra Manzar Feres, diretora de Negócios da Globo.

Cristovam Ferrara, diretor de Valor Social da Globo, destaca como a parceria integra a evolução das iniciativas da Globo voltadas para educação. "Temos um compromisso histórico com a educação, que entendemos como importante vetor de transformação social. A Academia LED Globo, um dos pilares do Movimento LED, é parte desse propósito. Ela reforça nossos laços com os estudantes, professores e pesquisadores universitários. Essa parceria com o PPA expande ainda mais a nossa atuação, agora com foco na graduação em publicidade e marketing, ampliando a troca de experiências e estabelecendo elos para a construção conjunta do futuro do mercado", explica Cristovam Ferrara.

Até o dia 5 de julho, estudantes de publicidade e marketing de todo o país poderão inscrever ideias de campanhas multiplataforma com o tema “O papel da educação na transformação social”. As propostas deverão incluir um vídeo criativo de apresentação da ideia, roteiro de uma peça de 30 segundos, roteiro de uma ação multiplataforma, além da defesa conceitual da campanha, seus objetivos e a estratégia de distribuição no ecossistema Globo.





Após avaliação de uma banca técnica, três grupos serão selecionados para um ciclo de mentorias na Globo. O projeto vencedor será anunciado em novembro, durante a cerimônia do PPA, e terá sua campanha exibida nas plataformas da Globo, ampliando a visibilidade dos jovens criadores e de suas ideias. As inscrições devem ser feitas no site movimentoled.com.br.