Cesan divide PPP bilionária do esgoto em dois blocos. Veja a lista das cidades

As duas novas PPPs vão demandar algo perto de R$ 7 bilhões, sendo R$ 1,5 bi em investimentos. Os contratos serão de 30 anos. Operações muito relevantes e atrativas - casos de Vitória, Viana, Guarapari, Anchieta e Aracruz - estarão na oferta. "A princípio, faríamos um bloco, mas as condições das concessões mudaram quando o governo federal fez alterações no Marco do Saneamento. Ficou financeiramente mais interessante, portanto, mais atrativo, dividir os blocos", explicou Munir Abud, presidente da Cesan.

O edital será enviado para a avaliação do Tribunal de Contas do Estado nesta quinta-feira (08). A expectativa é de que o ok seja dado em, no máximo, três meses. O leilão, na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), deve acontecer em outubro. Uma mesma empresa ou consórcio não poderá levar os dois blocos a serem leiloados.