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Saneamento

Cesan divide PPP bilionária do esgoto em dois blocos. Veja a lista das cidades

O edital será enviado nesta quinta-feira (08) para análise do Tribunal de Contas do Estado. Os contratos serão de 30 anos de vão movimentar algo perto de R$ 7 bilhões

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

07 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana Darc, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Cesan decidiu dividir em dois blocos os 43 municípios capixabas que passarão a ter o esgoto tratado por empresas privadas. Estão nesse pacote as cidades que possuem contrato com a companhia estadual de saneamento, mas que não têm parcerias público-privadas (PPPs) em funcionamento. Hoje, a Cesan toca as operações de Serra, Cariacica e Vila Velha junto com a Aegea, uma das grandes do setor no Brasil.
As duas novas PPPs vão demandar algo perto de R$ 7 bilhões, sendo R$ 1,5 bi em investimentos. Os contratos serão de 30 anos. Operações muito relevantes e atrativas - casos de Vitória, Viana, Guarapari, Anchieta e Aracruz - estarão na oferta. "A princípio, faríamos um bloco, mas as condições das concessões mudaram quando o governo federal fez alterações no Marco do Saneamento. Ficou financeiramente mais interessante, portanto, mais atrativo, dividir os blocos", explicou Munir Abud, presidente da Cesan.
O edital será enviado para a avaliação do Tribunal de Contas do Estado nesta quinta-feira (08). A expectativa é de que o ok seja dado em, no máximo, três meses. O leilão, na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), deve acontecer em outubro. Uma mesma empresa ou consórcio não poderá levar os dois blocos a serem leiloados.
Bloco 1
  • Investimento total: R$ 1,08 bi
  • Custo da operação: R$ 3,85 bi
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Apiacá
  5. Aracruz
  6. Atílio Vivácqua
  7. Barra do São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Conceição da Barra
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Ecoporanga
  17. Fundão
  18. Mantenópolis
  19. Marechal Floriano
  20. Muniz Freire
  21. Muqui
  22. Nova Venécia
  23. Pancas
  24. Pedro Canário
  25. Rio Novo do Sul
  26. Santa Leopoldina
  27. Santa Maria de Jetibá
  28. Santa Teresa
  29. São Gabriel da Palha
  30. São José do Calçado
  31. São Roque do Canaã
  32. Venda Nova do Imigrante
  33. Vila Pavão
  34. Vila Valério
  35. Vitória
Bloco 2
  • Investimento total: R$ 399,6 milhões
  • Custo da operação: R$ 1,39 bi
  1. Anchieta
  2. Afonso Cláudio
  3. Castelo
  4. Guarapari
  5. Ibatiba
  6. Irupi
  7. Iúna
  8. Viana

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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