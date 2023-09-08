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Saneamento

PPP bilionária da Cesan terá Vitória à frente de blocão com 43 cidades

A princípio, a ideia era fatiar as 43 cidades em três ou quatro blocos, mas um estudo feito pela FGV apontou que o ideal é fazer apenas um, liderado por Vitória

Públicado em 

08 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento Mulembá
Estação de Tratamento de Esgoto Mulembá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A nova parceria público-privada da Cesan deverá reunir em um só bloco os 43 municípios atendidos pela estatal capixaba do saneamento que ainda não têm PPPs em funcionamento. Hoje, a Cesan tem parceria com a empresa Aegea para tocar as operações de Serra, Cariacica e Vila Velha. A princípio, a ideia era fatiar as 43 cidades em três ou quatro blocos, mas um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas apontou que o ideal é fazer apenas um, liderado por Vitória.
"O projeto está sendo debatido, entrará em consulta pública, ainda pode haver mudança, mas, hoje, o mais provável é um bloco só. Fizemos muitos estudos, fica difícil sustentar economicamente outros blocos sem a presença de Vitória", explicou Munir Abud, presidente da Cesan.
O investimento total que será feito por esta PPP será de 1,7 bilhão nos 24 anos de contrato, sendo que R$ 1,025 bi serão aportados nos sete primeiros anos. Serão atendidos 966 mil habitantes - 371 mil serão incluídos no sistema de esgotamento sanitário até 2033.  Pelo projeto, a Capital terá 95% de seu esgoto tratado em 2033. A expectativa é de que o leilão, que será realizado na B3, aconteça em junho do ano que vem.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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