PPP bilionária da Cesan terá Vitória à frente de blocão com 43 cidades

"O projeto está sendo debatido, entrará em consulta pública, ainda pode haver mudança, mas, hoje, o mais provável é um bloco só. Fizemos muitos estudos, fica difícil sustentar economicamente outros blocos sem a presença de Vitória", explicou Munir Abud, presidente da Cesan.

O investimento total que será feito por esta PPP será de 1,7 bilhão nos 24 anos de contrato, sendo que R$ 1,025 bi serão aportados nos sete primeiros anos. Serão atendidos 966 mil habitantes - 371 mil serão incluídos no sistema de esgotamento sanitário até 2033. Pelo projeto, a Capital terá 95% de seu esgoto tratado em 2033. A expectativa é de que o leilão, que será realizado na B3, aconteça em junho do ano que vem.