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Expansão

De sede nova, Grupo Tommasi se prepara para novas aquisições

Fundado em 1962, o Grupo Tommasi investiu R$ 110 milhões nos últimos dois anos em expansão e novas aquisições

Públicado em 

06 set 2023 às 11:19
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Nova sede administrativa e operacional do Grupo Tommasi
Nova sede administrativa e operacional do Grupo Tommasi Crédito: Abdo Filho
O Grupo Tommasi inaugurou, na manhã desta quarta-feira (06), a sua nova sede administrativa e operacional. Tudo ficará em um prédio de 3,2 mil m², às margens da rodovia Norte-Sul, em Jardim Camburi. Um investimento de R$ 10 milhões. A nova sede vem para comportar o forte crescimento que a rede de laboratórios vem tendo desde 2021, quando iniciou um forte processo de expansão adquirindo concorrentes diretos e outra empresas do setor de saúde.
O aporte feito até agora chega aos R$ 110 milhões e não vai parar por aqui. Bruno Tommasi, filho de Henrique Tommasi, fundador do grupo, é o responsável por tocar a expansão. “Temos algumas negociações em andamento no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Uma já bastante adiantada no Rio, que ainda não posso divulgar. O que estamos fazendo tem estratégia, visa o longo prazo e ainda não acabou”. O empresário não adianta os números, mas os novos investimentos, em termos de volume, seguirão o padrão do que foi feito até agora.
Nos últimos dois anos, o Tommasi comprou o Labortel, o São Marcos, o Centrolab , o PAT (área de análises clínicas), o Diagnose e a CVP Vacinas. Assim, expandiu sua participação geográfica no mercado capixaba, nos planos de saúde, no SUS e entrou no segmento de vacinas.
“Nosso grande desafio do momento é a sinergia, afinal, foram muitas aquisições. Saímos de 1,2 milhões de exames por ano, em 2021, e vamos chegar a 7,8 milhões agora em 2023. Essa nova estrutura nos permite crescer e reduzir o custo de produção. Está tudo centralizado e não vamos mais mandar exames para fora, pelo contrário, vamos trazer de fora para cá. Hoje, nosso custo unitário é um terço do que já foi”.
Todos os investimentos feitos até aqui e os que virão, pelo menos no médio prazo, foram e serão feitos com recursos próprios. O Grupo Tommasi está aproveitando as oportunidades de negócio abertas pelos milhares testes de Covid feitos durante a pandemia como poucos na área.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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