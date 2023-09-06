De sede nova, Grupo Tommasi se prepara para novas aquisições

Nova sede administrativa e operacional do Grupo Tommasi Crédito: Abdo Filho

O Grupo Tommasi inaugurou, na manhã desta quarta-feira (06), a sua nova sede administrativa e operacional. Tudo ficará em um prédio de 3,2 mil m², às margens da rodovia Norte-Sul, em Jardim Camburi. Um investimento de R$ 10 milhões. A nova sede vem para comportar o forte crescimento que a rede de laboratórios vem tendo desde 2021, quando iniciou um forte processo de expansão adquirindo concorrentes diretos e outra empresas do setor de saúde.

O aporte feito até agora chega aos R$ 110 milhões e não vai parar por aqui. Bruno Tommasi, filho de Henrique Tommasi, fundador do grupo, é o responsável por tocar a expansão. “Temos algumas negociações em andamento no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Uma já bastante adiantada no Rio, que ainda não posso divulgar. O que estamos fazendo tem estratégia, visa o longo prazo e ainda não acabou”. O empresário não adianta os números, mas os novos investimentos, em termos de volume, seguirão o padrão do que foi feito até agora.

Nos últimos dois anos, o Tommasi comprou o Labortel, o São Marcos, o Centrolab , o PAT (área de análises clínicas), o Diagnose e a CVP Vacinas. Assim, expandiu sua participação geográfica no mercado capixaba, nos planos de saúde, no SUS e entrou no segmento de vacinas.

“Nosso grande desafio do momento é a sinergia, afinal, foram muitas aquisições. Saímos de 1,2 milhões de exames por ano, em 2021, e vamos chegar a 7,8 milhões agora em 2023. Essa nova estrutura nos permite crescer e reduzir o custo de produção. Está tudo centralizado e não vamos mais mandar exames para fora, pelo contrário, vamos trazer de fora para cá. Hoje, nosso custo unitário é um terço do que já foi”.