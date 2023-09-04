Pavilhão de Carapina: uma empresa faz proposta e antigo gestor pode voltar

Pavilhão de Carapina será concedido como área multiuso Crédito: Reprodução/Governo do ES

Os documentos e a proposta ainda estão sob análise dos técnicos da Secretaria de Estado de Turismo, responsável pela gestão do pavilhão, mas, se tudo for aprovado, volta à cena Alcilio José Boechat, o Zezinho Boechat. Ele, que é um dos representantes do Consórcio Himalaia, era o responsável pela concessionária que tomou conta do Pavilhão de Carapina entre 1998 e 2018. Além de Boechat, Marcos Antunes e Flávio Elias Francisco se apresentaram como responsáveis pela empresa.

Caso de fato vença o leilão de concessão, o Himalaia e Extrema Eventos, além de pagar a outorga, terá de investir R$ 24 milhões para adequar e modernizar a infraestrutura atual. Os técnicos do Tribunal de Contas do Estado, que validaram o processo, acreditam que o espaço tem potencial para gerar R$ 140 milhões em novos negócios.

Nos 109 mil m² de área a ser concedida, apenas 14,4 mil m² são ocupados por construções. Espaços externos, fora os estacionamentos, ocupam 24,4 mil m². Ou seja, são mais de 80 mil m² que poderão ser explorados com negócios que tenham sinergia com o mercado de eventos - shopping e hotéis, por exemplo.

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