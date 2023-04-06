Decreto do saneamento libera Cesan para fazer PPPs em 43 cidades do ES

Pelas contas da estatal, as empresas que assumirem investirão R$ 1,1 bi na ampliação do sistema nos primeiros dez anos. O objetivo é fazer os leilões, na B3, em março do ano que vem. As 43 cidades, incluindo Vitória, serão divididas em cinco ou seis blocos. A intenção é que empresas diferentes assumam a operação dos blocos. Os recursos privados virão para que a Cesan consiga dar conta da meta de 90% do esgoto e 99% da água tratados e distribuídos em todas as 43 cidades até 2033, como prevê o Marco do Saneamento.