Cesan estuda PPPs para tocar saneamento em Vitória e mais 42 cidades

"Vamos separar essas 43 cidades em blocos. Creio que serão cinco ou seis, sendo que Vitória será um desses blocos. Todos os leilões serão feitos no mesmo dia e a ideia é que tenhamos empresas diferentes nas operações. Estabeleceremos a tarifa, quem oferecer o maior desconto vence", explicou Munir Abud, presidente da Cesan. A Fundação Getúlio Vargas foi contratada para fazer a modelagem.

Segundo Abud, entre 2023 e 2026, a Cesan vai investir R$ 3,8 bilhões (não estão nessa conta as PPPs de Vila Velha, Serra e Cariacica) para ampliar a entrega de água e o tratamento de esgoto nas 43 cidades atendidas. Mas para atingir os 99% de água e 90% de esgoto tratados exigidos pelo Marco do Saneamento é preciso ir além. "Os vencedores dos leilões complementarão o investimento necessário para a universalização e aportarão outros R$ 4 bilhões ao longo dos 30 anos de contrato para manutenção e crescimento vegetativo". O contrato exigirá que, até 2033, 95% do esgoto dessas cidades passe por tratamento - a lei prevê 90%.