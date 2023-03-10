Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infraestrutura

Cesan estuda PPPs para tocar saneamento em Vitória e mais 42 cidades

Pelas contas da estatal capixaba, as empresas que assumirem investirão R$ 1,1 bilhão na ampliação do sistema nos primeiros dez anos

Publicado em 10 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

10 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana D'Arc, Vitória. A estação da Cesan recebe 70% do esgoto da cidade de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Cesan vai buscar parcerias com a iniciativa privada em todos os municípios onde possui contrato de concessão. Hoje, a companhia estadual de saneamento tem três contratos de parceria público-privada (PPP) assinados: Cariacica, Serra e Vila Velha. Todos são com a Aegea. A ideia é fazer o mesmo nas outras 43 cidades em que possui a concessão dos serviços de água e esgoto, a começar por Vitória. Pelas contas da estatal, as empresas que assumirem investirão R$ 1,1 bi na ampliação do sistema nos primeiros dez anos. O objetivo é fazer os leilões, na B3, em março do ano que vem.
"Vamos separar essas 43 cidades em blocos. Creio que serão cinco ou seis, sendo que Vitória será um desses blocos. Todos os leilões serão feitos no mesmo dia e a ideia é que tenhamos empresas diferentes nas operações. Estabeleceremos a tarifa, quem oferecer o maior desconto vence", explicou Munir Abud, presidente da Cesan. A Fundação Getúlio Vargas foi contratada para fazer a modelagem.
Segundo Abud, entre 2023 e 2026, a Cesan vai investir R$ 3,8 bilhões (não estão nessa conta as PPPs de Vila Velha, Serra e Cariacica) para ampliar a entrega de água e o tratamento de esgoto nas 43 cidades atendidas. Mas para atingir os 99% de água e 90% de esgoto tratados exigidos pelo Marco do Saneamento é preciso ir além. "Os vencedores dos leilões complementarão o investimento necessário para a universalização e aportarão outros R$ 4 bilhões ao longo dos 30 anos de contrato para manutenção e crescimento vegetativo". O contrato exigirá que, até 2033, 95% do esgoto dessas cidades passe por tratamento - a lei prevê 90%.
A decisão tomada pela diretoria executiva da Cesan ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da estatal.

Veja Também

ArcelorMittal escolhe vice-presidente de Tubarão para assumir Pecém

Aeroporto de Vitória fecha temporada de verão com forte crescimento

Fábrica de fertilizantes: Findes e Estado farão estudo de viabilidade

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Cesan Investimentos Saneamento Básico Concessão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra
Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados