ArcelorMittal escolhe vice-presidente de Tubarão para assumir Pecém

O acordo entre ArcelorMittal e os acionistas da Companhia Siderúrgica do Pecém - Vale (50%), Dongkuk (30%) e Posco (20%) - foi anunciado em 28 de julho do ano passado. Um negócio de US$ 2,2 bilhões (R$ 11,3 bi). Com o anúncio de Torres, a transição entra em sua fase final e a Arcelor assume o comando da siderúrgica com capacidade para produzir 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano.

Maior produtora de aço do mundo, a ArcelorMittal é um conglomerado industrial que faturou, no ano passado, US$ 79,8 bilhões (R$ 410 bilhões). Na estratégia da corporação, Pecém terá duas funções: ampliar a produção e a diversificação do aço produzido pela Arcelor e (talvez a mais importante) colocar a multinacional no olho do furacão da transição energética. O Nordeste brasileiro é uma das melhores regiões do planeta para a geração de energia eólica, fundamental para a produção do hidrogênio verde, grande aposta para a indústria diminuir sua dependência de combustíveis poluentes. Na região de Pecém vai funcionar um grande hub de hidrogênio verde. Estar próximo disso tudo é tido como fundamental pela Arcelor.