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Mudanças

ArcelorMittal escolhe vice-presidente de Tubarão para assumir Pecém

O vice-presidente de Operações de Aços Planos da ArcelorMittal Brasil, Erick Torres, vai presidir o novo negócio do conglomerado no país

Publicado em 09 de Março de 2023 às 18:42

Públicado em 

09 mar 2023 às 18:42
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Instalações da Companhia Siderúrgica do Pecém, no Ceará, usina que foi comprada pela Arcelor Mittal
Instalações da Companhia Siderúrgica do Pecém, no Ceará Crédito: Divulgação/Arcelor Mittal
O vice-presidente de Operações de Aços Planos da ArcelorMittal Brasil (responsável pelas unidades de Tubarão, Vega do Sul e Contagem), Erick Torres, será o novo presidente da siderúrgica de Pecém, no Ceará. Ele assume o lugar de Marcelo Botelho. O executivo é uma escolha de Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina. A ArcelorMittal Pecém (novo nome da Companhia Siderúrgica do Pecém) está sob o guarda-chuva da ArcelorMittal Aços Planos América Latina.
O acordo entre ArcelorMittal e os acionistas da Companhia Siderúrgica do Pecém - Vale (50%), Dongkuk (30%) e Posco (20%) - foi anunciado em 28 de julho do ano passado. Um negócio de US$ 2,2 bilhões (R$ 11,3 bi). Com o anúncio de Torres, a transição entra em sua fase final e a Arcelor assume o comando da siderúrgica com capacidade para produzir 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano.    
Nascido no Rio de Janeiro, Erick Torres é formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense. O executivo está na ArcelorMittal desde 2002.
Erick Torres, executivo da ArcelorMittal Brasil
Erick Torres, executivo da ArcelorMittal Brasil Crédito: Divulgação/ArcelorMittal
Maior produtora de aço do mundo, a ArcelorMittal é um conglomerado industrial que faturou, no ano passado, US$ 79,8 bilhões (R$ 410 bilhões). Na estratégia da corporação, Pecém terá duas funções: ampliar a produção e a diversificação do aço produzido pela Arcelor e (talvez a mais importante) colocar a multinacional no olho do furacão da transição energética. O Nordeste brasileiro é uma das melhores regiões do planeta para a geração de energia eólica, fundamental para a produção do hidrogênio verde, grande aposta para a indústria diminuir sua dependência de combustíveis poluentes. Na região de Pecém vai funcionar um grande hub de hidrogênio verde. Estar próximo disso tudo é tido como fundamental pela Arcelor. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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