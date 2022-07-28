ArcelorMittal compra siderúrgica da Vale por 2,2 bilhões de dólares

A ArcelorMittal assinou um acordo com os acionistas da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para adquirir a usina, localizada no Estado do Ceará, por um valor de aproximadamente US$ 2,2 bilhões. O fechamento da transação está sujeito a aprovações corporativas e regulatórias, inclusive aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômico (Cade), que é esperada até o final de 2022. A Vale tem participação de 50% no empreendimento, enquanto as sul-coreanas Dongkuk e Posco têm, respectivamente, 30% e 20%.
As instalações da CSP entraram em operação em 2016. A usina opera um alto-forno com capacidade de três milhões de toneladas e tem acesso ao Porto de Pecém, localizado a 10 quilômetros da companhia.
De acordo com comunicado enviado pela ArcelorMittal, a aquisição traz diversos benefícios estratégicos para a empresa, incluindo a ampliação de sua posição na indústria siderúrgica brasileira, que tem "potencial de alto crescimento".
A empresa também tem o objetivo de capitalizar o significativo investimento planejado de terceiros para formar um hub de eletricidade limpa e de hidrogênio verde em Pecém.
A companhia destaca ainda a adição de 3 milhões de toneladas de capacidade de produção de placas de alta qualidade e com competitividade em termos de custo, com o potencial de fornecer placas dentro do grupo ou de vender nas Américas do Norte e do Sul.
A aquisição também vai permitir, segundo a Arcelor Mittal, novas expansões por parte da empresa, como a opção de adicionar capacidade de siderurgia primária (incluindo redução direta de minério de ferro - DRI) e capacidade de laminação e acabamento; e capturar mais de US$ 50 milhões de sinergias identificadas, incluindo SG&A, compras e otimização de processo.
HUB DE HIDROGÊNIO VERDE
O Estado do Ceará tem a ambição de desenvolver um hub de hidrogênio verde de baixo custo. O Hub de Hidrogênio Verde de Pecém, uma parceria entre o Complexo Pecém e a Linde, uma empresa líder mundial de gases industriais e engenharia, é um projeto de grande porte de hidrogênio verde no Porto de Pecém e que almeja produzir até 5GW de energia renovável e 900 kt/a de hidrogênio verde em diversas fases.
A primeira fase, que a parceria atualmente espera estar concluída ao longo dos próximos cinco anos, tem como objetivo a construção de 100-150MW de capacidade de energia renovável.
Com informações da ArcelorMittal
Correção
02/08/2022 - 8:19
Na primeira versão desta matéria, citávamos a ArcelorMittal como companhia capixaba, no entanto, trata-se de uma multinacional, com uma planta industrial no Espírito Santo. A informação foi corrigida.