ArcelorMittal compra siderúrgica da Vale por 2,2 bilhões de dólares

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assinou um acordo com os acionistas da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para adquirir a usina, localizada no Estado do Ceará, por um valor de aproximadamente US$ 2,2 bilhões. O fechamento da transação está sujeito a aprovações corporativas e regulatórias, inclusive aprovação do

, que é esperada até o final de 2022. A Vale tem participação de 50% no empreendimento, enquanto as sul-coreanas Dongkuk e Posco têm, respectivamente, 30% e 20%.