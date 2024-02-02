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Dança das cadeiras: Fecomércio muda o comando do Sesc no Espírito Santo

Luiz Henrique Toniato assume o lugar de Bruno Negris, que estava no posto desde junho de 2022, quando Idalberto Moro assumiu o comando da Federação do Comércio

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 16:54

Públicado em 

02 fev 2024 às 16:54
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sede da Fecomércio-ES: novo presidente, Idalberto Moro, assume no dia 22 de junho
Sede da Fecomércio-ES Crédito: Fecomércio-ES/Divulgação
Luiz Henrique Toniato, conhecido executivo do Espírito Santo, é o novo diretor regional do Sesc/ES. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (02) pela cúpula da Federação do Comércio. Ele assume o lugar de Bruno Negris, que estava no posto desde junho de 2022, quando Idalberto Moro assumiu o comando da Fecomércio/ES.
Toniato, que estava como diretor do Sebrae desde 2019, assume uma entidade com orçamento milionário. Para 2024, são R$ 81,5 milhões em investimentos previstos nas seguintes áreas: educação, cultura, saúde, turismo e lazer e social. O executivo é formado em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, foi vice-presidente da Findes na gestão 2017-2020, ocupou o cargo de superintendente executivo do Cetemag por duas gestões e é membro dos conselhos de importantes instituições, como o Ideies e o Senai.
Em nota, a Fecomércio elogiou o trabalho executado pelo antigo diretor, Bruno Negris. “Por conta do seu trabalho, o Sesc-ES vem ampliando, cada vez mais, a sua prestação de serviços para todo o Estado do Espírito Santo, melhorando a qualidade de vida do trabalhador do comércio”.
Prêmio Marcas de Valor 2021 - Luiz Toniato - Sebrae-ES
Prêmio Marcas de Valor 2021 - Luiz Toniato - Sebrae-ES Crédito: Cloves Louzada

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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