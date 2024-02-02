Dança das cadeiras: Fecomércio muda o comando do Sesc no Espírito Santo

Sede da Fecomércio-ES Crédito: Fecomércio-ES/Divulgação

Luiz Henrique Toniato, conhecido executivo do Espírito Santo, é o novo diretor regional do Sesc/ES. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (02) pela cúpula da Federação do Comércio. Ele assume o lugar de Bruno Negris, que estava no posto desde junho de 2022, quando Idalberto Moro assumiu o comando da Fecomércio/ES.

Toniato, que estava como diretor do Sebrae desde 2019, assume uma entidade com orçamento milionário. Para 2024, são R$ 81,5 milhões em investimentos previstos nas seguintes áreas: educação, cultura, saúde, turismo e lazer e social. O executivo é formado em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, foi vice-presidente da Findes na gestão 2017-2020, ocupou o cargo de superintendente executivo do Cetemag por duas gestões e é membro dos conselhos de importantes instituições, como o Ideies e o Senai.

Em nota, a Fecomércio elogiou o trabalho executado pelo antigo diretor, Bruno Negris. “Por conta do seu trabalho, o Sesc-ES vem ampliando, cada vez mais, a sua prestação de serviços para todo o Estado do Espírito Santo, melhorando a qualidade de vida do trabalhador do comércio”.