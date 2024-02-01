UVV e Albert Einstein vão construir hospital em Vila Velha

O hospital terá 120 leitos (podendo chegar a 150) e 43 mil m². Ao lado dele serão construídas duas torres, com 18 mil m² cada. Uma do chamado sênior living, que são habitações voltadas para quem tem mais de 60 anos, e um flat para acompanhantes e pacientes que acabaram de receber alta, mas que ainda dependem de algum cuidado. UVV e Einstein já são parceiros em outros projetos educacionais, o hospital amplia bastante a conexão entre as duas instituições.