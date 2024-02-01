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Negócios

UVV e Albert Einstein vão construir hospital em Vila Velha

O complexo ficará no bairro planejado Costa Nova, que está sendo desenvolvido pelo Opportunity. O investimento se aproxima de R$ 1 bi e operação deve começar em 2027

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 13:26

Públicado em 

01 fev 2024 às 13:26
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Hospital Costa Nova, de UVV e Albert Einstein, ficará em Vila Velha
O Hospital Costa Nova, de UVV e Albert Einstein, ficará em Vila Velha Crédito: Divulgação/Opportunity
Os executivos da Universidade de Vila Velha (UVV) fecharam, no final da manhã desta quinta-feira (1º), em São Paulo, um acordo com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e um complexo hospitalar será construído em Vila Velha, no Costa Nova, bairro planejado que está sendo feito pelo Opportunity. O investimento no Hospital Costa Nova se aproxima de R$ 1 bilhão. A previsão de início de operação é para 2027.
O hospital terá 120 leitos (podendo chegar a 150) e 43 mil m². Ao lado dele serão construídas duas torres, com 18 mil m² cada. Uma do chamado sênior living, que são habitações voltadas para quem tem mais de 60 anos, e um flat para acompanhantes e pacientes que acabaram de receber alta, mas que ainda dependem de algum cuidado. UVV e Einstein já são parceiros em outros projetos educacionais, o hospital amplia bastante a conexão entre as duas instituições.
O Hospital Costa Nova, de UVV e Albert Einstein, ficará em Vila Velha
O Hospital Costa Nova, de UVV e Albert Eintein Crédito: Divulgação/Opportunity
"O hospital é uma iniciativa da UVV e será operado pelo Albert Einstein. A parceria começa hoje, é o pontapé inicial, e vamos evoluir. O Opportunity vai construir, entregar para a UVV e o Albert Einstein vai tocar a operação. Penso que trata-se de um marco na história da saúde e da saúde do Espírito Santo. Estamos (UVV) nos juntando, ainda mais, ao maior player de educação e saúde do Brasil e um dos 20 do mundo", assinalou José Luiz Dantas, presidente da UVV.    

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Foram a São Paulo para sacramentar o acordo, além de Dantas, Jefferson Cabral, diretor do UVV Highline, e Kennedy Vianna, arquiteto responsável pelo desenvolvimento do Costa Nova. Do lado do Einstein, participaram Alessandra Marouço, diretora de Marketing e Soluções de Ensino, Alexandre Holthausen, diretor de Ensino e Consultoria, Eduardo Pitombo, gerente de Soluções Corporativas, e João Carlos Oliveira, executivo de Educação Corporativa.   
Executivos da UVV e do Albert Einstein, em São Paulo
Executivos da UVV e do Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Divulgação/UVV

Atualização

02/02/2024 - 4:36
A assessoria do Hospital Israelita Albert Einstein entrou em contato com a coluna para informar que "não há qualquer aliança firmada com a Universidade de Vila Velha ou com qualquer outra organização local". A coluna reafirma as informações publicadas originalmente. 

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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