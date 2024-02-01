UVV e Albert Einstein vão construir hospital em Vila Velha

O hospital terá 120 leitos (podendo chegar a 150) e 43 mil m². Ao lado dele serão construídas duas torres, com 18 mil m² cada. Uma do chamado sênior living, que são habitações voltadas para quem tem mais de 60 anos, e um flat para acompanhantes e pacientes que acabaram de receber alta, mas que ainda dependem de algum cuidado. UVV e Einstein já são parceiros em outros projetos educacionais, o hospital amplia bastante a conexão entre as duas instituições.
"O hospital é uma iniciativa da UVV e será operado pelo Albert Einstein.
A parceria começa hoje, é o pontapé inicial, e vamos evoluir. O Opportunity vai construir, entregar para a UVV e o Albert Einstein vai tocar a operação. Penso que trata-se de um marco na história da saúde e da saúde do Espírito Santo. Estamos (UVV) nos juntando, ainda mais, ao maior player de educação e saúde do Brasil e um dos 20 do mundo", assinalou José Luiz Dantas, presidente da UVV.
Foram a São Paulo para sacramentar o acordo, além de Dantas, Jefferson Cabral, diretor do UVV Highline, e Kennedy Vianna, arquiteto responsável pelo desenvolvimento do Costa Nova. Do lado do Einstein, participaram Alessandra Marouço, diretora de Marketing e Soluções de Ensino, Alexandre Holthausen, diretor de Ensino e Consultoria, Eduardo Pitombo, gerente de Soluções Corporativas, e João Carlos Oliveira, executivo de Educação Corporativa.