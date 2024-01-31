Ferrovia: briga entre governo federal e Vale respinga no Espírito Santo

Entre os compromissos assumidos pela Vale na renovação antecipada está a construção do ramal da Vitória-Minas até Anchieta, entre Santa Leopoldina e Ubu. Trata-se, vejam bem, de um compromisso. A obrigação de fato, além da outorga de R$ 11,8 bi, é a obra da Fico (Ferrovia de Integração do Centro-Oeste). A construção da ferrovia capixaba vinha sendo costurada, mas, agora, a corda ficou muito esticada. Políticos, empresários e executivos do Estado estão preocupados e acompanham o desenrolar da história com atenção.

Com o debate sobre as concessões antecipadas colocado, a expectativa é de que o governo federal, em uma mesa de negociação, coloque as obras da Santa Leopoldina-Ubu na conta da Vale, sem a necessidade de o governo abrir mão de parte da outorga. A questão é que a discussão pode se arrastar por muito tempo, ainda mais se for parar na Justiça. Havendo uma nova licitação, o ministro acredita que o mercado pagaria entre R$ 30 bilhões e R$ 40 bilhões pelas concessões da Vitória-Minas e Carajás.