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Varejo

Em expansão, Canguru Supermercados abre loja em Jacaraípe

A nova unidade, a terceira da rede na Serra, será aberta na quinta-feira (01). O empreendimento ficará dentro de um centro comercial

Públicado em 

29 jan 2024 às 17:12
Abdo Filho

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Abdo Filho

Nova loja do Canguru Supermercados, em Jacaraípe, Serra
Nova loja do Canguru Supermercados, em Jacaraípe, Serra Crédito: Divulgação/Canguru Supermercados
O Canguru Supermercados inaugura, na quinta-feira (01), em Jacaraípe, a sua mais nova unidade, a terceira da rede, todas na Serra - as outras ficam em Jardim Limoeiro e Novo Horizonte. Serão 1,8 mil m² de área de venda e a expectativa é de que a loja amplie em 70% o volume de operações da rede, que pertence à família Dalvi. Outro ponto importante: a abertura da nova unidade deve marcar um período de expansão do Canguru, rede que começou a operar em 1978.
"Posso te afirmar que estamos em expansão. Vamos consolidar a nova loja e partir para os próximos passos. Temos uma estratégia de crescimento e vamos estudar a melhor localização, sem limitação geográfica. Temos história na Serra e seguimos investindo no município, mas estamos analisando todas as possibilidades", explicou Fábio Dalvi, diretor do Canguru.  
A nova unidade ficará dentro de um centro comercial, em uma área de 12 mil m², que pertence ao próprio Canguru. Além do supermercado, haverá um restaurante, 13 lojas (sendo mais uma âncora) e, mais adiante, um posto de combustíveis será construído pelo Ganguru no espaço. A nova loja terá 180 funcionários. Os valores investidos no empreendimento não foram divulgados.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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