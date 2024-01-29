Em expansão, Canguru Supermercados abre loja em Jacaraípe

Nova loja do Canguru Supermercados, em Jacaraípe, Serra Crédito: Divulgação/Canguru Supermercados

O Canguru Supermercados inaugura, na quinta-feira (01), em Jacaraípe, a sua mais nova unidade, a terceira da rede, todas na Serra - as outras ficam em Jardim Limoeiro e Novo Horizonte. Serão 1,8 mil m² de área de venda e a expectativa é de que a loja amplie em 70% o volume de operações da rede, que pertence à família Dalvi. Outro ponto importante: a abertura da nova unidade deve marcar um período de expansão do Canguru, rede que começou a operar em 1978.

"Posso te afirmar que estamos em expansão. Vamos consolidar a nova loja e partir para os próximos passos. Temos uma estratégia de crescimento e vamos estudar a melhor localização, sem limitação geográfica. Temos história na Serra e seguimos investindo no município, mas estamos analisando todas as possibilidades", explicou Fábio Dalvi, diretor do Canguru.