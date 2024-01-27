R$ 300 bi do BNDES para a indústria podem turbinar fundos do ES

Os detalhes serão divulgados ao longo dos próximos 90 dias, mas os objetivos já foram apresentados: produtividade, inovação, sustentabilidade e exportação. Trazendo para a realidade capixaba, as metas federais estão conectadas com, por exemplo, os objetivos dos investimentos feitos, até agora, com recursos do Fundo Soberano do Estado: R$ 250 milhões para startups
e R$ 250 milhões no Fundo ESG de Desenvolvimento (voltado para projetos industriais, de saúde e de educação)
. Um terceiro, ainda em estudos e que deve ser batizado de Fundo Verde,
vai irrigar projetos de eólica, solar, biomassa, biometano e hidrogênio. Este já deve contar com recursos do BNDES (fora do Nova Indústria Brasil) e deve chegar aos R$ 500 milhões.
"Os detalhes dessa nova política industrial ainda serão anunciados, mas é claro que estamos olhando para as oportunidades que irão surgir. Os objetivos anunciados pelo governo federal batem com o que já estamos tocando, na prática, aqui no Espírito Santo. Se for possível, é claro que iremos colocar mais recursos naquilo que já estamos fazendo, mas ainda precisamos aguardar os detalhes de como vão funcionar essas operações. Importante lembrar que o Bandes é o quarto maior repassador de recursos do BNDES quando o assunto é investimento, o foco do programa é justamente alavancar os investimentos industriais", disse o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.