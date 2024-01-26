Receita com veículos importados pelo Espírito Santo quase triplica

Para efeito de comparação, o bolo geral das importações capixabas avançou 3,3%, em 2023, chegando a US$ 9,8 bilhões (R$ 47,72 bi). O carvão mineral, que foi o principal produto da pauta capixaba, em 2022, encolheu 29%, no ano passado, para US$ 1,4 bilhão (R$ 6,81 bi), e perdeu a primeira posição para os carros importados. Em 2023, os automóveis responderam por 19% das importações feitas pelo Espírito Santo. Os dados foram compilados pelo Sindicato do Comércio de Importação e Exportação do Espírito Santo (Sindiex).