R$ 500 milhões: governo do ES e BNDES vão lançar fundo para energia limpa

A montagem do fundo está a cargo do vice-governador do Estado e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço. "Estamos utilizando recursos oriundos da produção de petróleo, combustível fóssil, para financiar a geração de energia limpa e renovável. Importante lembrar que o Fundo Soberano é abastecido com parte dos royalties do petróleo pagos ao governo do Estado. Estamos na fase de estudar como será a modelagem, se via um financiamento tradicional ou emitindo debêntures não conversíveis. Também estamos definindo como os projetos serão escolhidos, mas o fato concreto é que o fundo estará montado até dezembro. O governador vai mostrar, lá em Dubai, que os entes subnacionais têm todas as condições de montar projetos de descarbonização, sem a dependência do governo central", assinalou Ferraço.