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Debêntures: Bandes divulga empresas habilitadas para a próxima fase; veja lista

Banco de fomento vai usar R$ 250 milhões do Fundo Soberano do Espírito Santo para financiar empreendimentos nas mais diversas áreas

Públicado em 

15 set 2023 às 18:52
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Com nova liderança, aposta do Bandes é engajar funcionários e clientes e também inovar
Sede do Bandes: classificação final das empresas deverá ocorrer em até 30 dias Crédito: Bandes/Divulgação
O Bandes divulgou, no final da tarde desta sexta (15), as empresas habilitadas para a próxima etapa do processo que irá selecionar aquelas que receberão, somados os projetos, R$ 250 milhões oriundos do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. Trata-se do Fundo ESG de Desenvolvimento, um programa de emissão de debêntures incentivadas. Foram 14 empresas habilitadas:
  1. BERTOLINI S.A.
  2. CBF INDÚSTRIA DE GUSA S.A.
  3. ENERGIA DAS ÁGUAS S.A.
  4. ESTEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
  5. FIBRASA S.A.
  6. FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A.
  7. GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS S.A.
  8. INTRAL INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
  9. LOCARES CASA CONTAINER S.A.
  10. MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
  11. PERFIL ALUMÍNIO DO BRASIL S/A
  12. PLACAS DO BRASIL S.A.
  13. SAL-GEMA DO BRASIL LTDA
  14. SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELENCIA / VILA VELHA S.A
O Programa Funses ESG de Desenvolvimento incentiva a inovação e a sustentabilidade na Indústria, Educação, Energia e Saúde por meio da subscrição de debêntures não conversíveis em ações.
Das 22 propostas enviadas, 14 foram habilitadas para a próxima etapa. Foram selecionados nove projetos do setor industrial, quatro do de energia e um projeto ligado à educação. Somados, totalizam mais de R$ 527 milhões em emissão de debêntures e encontram-se localizados nos municípios de Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, João Neiva, Linhares, Muniz Freire, Serra, Sooretama, Pinheiros e São Domingos do Norte.
A classificação final das empresas deverá ocorrer em até 30 dias. Os cheques devem ficar na casa dos R$ 50 milhões.

Correção

15/09/2023 - 8:13
Na versão original da nota, por um erro de edição, o nome da Placas do Brasil acabou não entrando na lista. Peço desculpas aos leitores.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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