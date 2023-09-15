Debêntures: Bandes divulga empresas habilitadas para a próxima fase; veja lista

Sede do Bandes: classificação final das empresas deverá ocorrer em até 30 dias Crédito: Bandes/Divulgação

O Bandes divulgou, no final da tarde desta sexta (15), as empresas habilitadas para a próxima etapa do processo que irá selecionar aquelas que receberão, somados os projetos, R$ 250 milhões oriundos do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. Trata-se do Fundo ESG de Desenvolvimento, um programa de emissão de debêntures incentivadas. Foram 14 empresas habilitadas:

BERTOLINI S.A. CBF INDÚSTRIA DE GUSA S.A.

ENERGIA DAS ÁGUAS S.A.

ESTEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

FIBRASA S.A.

FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A.

GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS S.A.

INTRAL INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS

LOCARES CASA CONTAINER S.A.

MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

PERFIL ALUMÍNIO DO BRASIL S/A

PLACAS DO BRASIL S.A.

SAL-GEMA DO BRASIL LTDA

SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELENCIA / VILA VELHA S.A



O Programa Funses ESG de Desenvolvimento incentiva a inovação e a sustentabilidade na Indústria, Educação, Energia e Saúde por meio da subscrição de debêntures não conversíveis em ações.

Das 22 propostas enviadas, 14 foram habilitadas para a próxima etapa. Foram selecionados nove projetos do setor industrial, quatro do de energia e um projeto ligado à educação. Somados, totalizam mais de R$ 527 milhões em emissão de debêntures e encontram-se localizados nos municípios de Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, João Neiva, Linhares, Muniz Freire, Serra, Sooretama, Pinheiros e São Domingos do Norte.

A classificação final das empresas deverá ocorrer em até 30 dias. Os cheques devem ficar na casa dos R$ 50 milhões.