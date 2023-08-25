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Educação

UVV investe R$ 100 milhões em campus e quer curso de Medicina em Linhares

Universidade de Vila Velha comprou antiga área do tradicional Colégio Cristo Rei, no Centro de Linhares, e já está construindo o seu primeiro campus fora de Vila Velha

Públicado em 

25 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Obras do novo campus da UVV, em Linhares
Obras do novo campus da UVV, em Linhares Crédito: Divulgação/UVV
A Universidade de Vila Velha, aos 47 anos, vai colocar de pé o seu primeiro campus fora de sua cidade natal. Em fevereiro de 2024, será inaugurada a primeira fase do Complexo de Saúde e Atendimento Social de Linhares, um investimento que, ao final do projeto, chegará aos R$ 100 milhões. O objetivo da instituição, que hoje tem 14 mil alunos, é abrir o primeiro curso de Medicina da maior cidade do Norte do Espírito Santo. A expectativa de todo  setor de educação é de que, agora em setembro, o Ministério da Educação (MEC) publique o edital para abertura de novos cursos de Medicina no país. Tudo dando certo, no segundo semestre de 2024 começa a operação com 50 ou 60 alunos por semestre.  
O campus da UVV vai ficar onde já funcionou um dos mais tradicionais colégios linharenses, o Cristo Rei, no Centro da cidade. O antigo prédio do Cristo Rei fica em uma área de 9 mil m², que foi comprada no início do ano pela instituição de ensino superior. Ela pertencia ao ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, fundador do colégio. O edifício será completamente reformado e o terreno será todo ocupado com novas edificações.
"Vamos fazer uma estrutura de ponta e já visando futuras expansões, afinal, Linhares não para de crescer. Estamos confiantes no sucesso do projeto porque a UVV, hoje, cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo MEC para autorização de um curso de Medicina. Temos pessoal, equipamentos, parcerias e estrutura física da melhor qualidade. Claro que o edital de agora, que estamos esperando sair nos próximos meses, pode vir com novas exigências, mas estaremos preparados, sem a menor dúvida", assinalou José Luiz Dantas, presidente da UVV.
A nova estrutura vai comportar 3 mil alunos em tempo integral e até 7 mil no modelo híbrido. Além do curso de Medicina, funcionarão no espaço todas as demais graduações da área de Saúde: Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia e Farmácia. O prédio onde hoje funciona o polo da UVV em Linhares também está sendo todo reformado. Mais para frente o objetivo é abrir cursos em outras áreas.
Para fazer o negócio andar, a UVV captou R$ 50 milhões junto ao Itaú e busca mais R$ 50 milhões com o Bandes. O projeto está na concorrência aberta pelo Fundo ESG de Desenvolvimento, programa de emissão de debêntures do banco de desenvolvimento estadual. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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