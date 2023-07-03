Projeto da UVV para Vitória começa a decolar

Predio da UVV na Enseada do Suá, Vitória Crédito: Divulgação/UVV

A Universidade de Vila Velha, nascida (em 1974) e criada no município canela-verde, fez, ao longo de sua história, alguns investimentos em Vitória, mas nada que tenha ido muito à frente. Agora, a aposta na Capital é bastante firme. A instituição já está instalada em um moderno prédio de 13 andares na Enseada do Suá e vai focar em programas premium de pós-graduação nas seguintes áreas: saúde, comunicação, marketing, finanças, ESG, tecnologia e imersão executiva. Ao todo, estão sendo investidos R$ 60 milhões no projeto.

"O projeto UVV Highline começou no final da década passada, antes da pandemia, que mudou tudo, inclusive o nosso projeto. Não teremos graduação, apenas cursos de pós-graduação tocados pela UVV em parceria com instituições de peso, como o Instituto Albert Einstein, Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), que fechamos acordo recentemente, e Insper. Vamos trazer para Vitória o que é ponta no Brasil e no mundo, já que também vamos buscar parcerias internacionais", explicou Jefferson Cabral, diretor da UVV.

Um dos andares do prédio será ocupado pelo hub de inovação da instituição. A ideia é conectar alunos, empresas, problemas e soluções. "Já temos programas muito fortes em andamento dentro da UVV, o hub tem a intenção de fazer as conexões e, claro, será parte importante do nosso processo de ensino. Não é apenas gerar negócios, mas educar, mostrar as oportunidades que estão se abrindo", assinalou Cabral.