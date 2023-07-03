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Educação

Projeto da UVV para Vitória começa a decolar

A instituição já está instalada em um moderno prédio de 13 andares na Enseada do Suá e vai focar em programas premium de pós-graduação

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

03 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Predio da UVV na Enseada do Suá, Vitória
Predio da UVV na Enseada do Suá, Vitória Crédito: Divulgação/UVV
A Universidade de Vila Velha, nascida (em 1974) e criada no município canela-verde, fez, ao longo de sua história, alguns investimentos em Vitória, mas nada que tenha ido muito à frente. Agora, a aposta na Capital é bastante firme. A instituição já está instalada em um moderno prédio de 13 andares na Enseada do Suá e vai focar em programas premium de pós-graduação nas seguintes áreas: saúde, comunicação, marketing, finanças, ESG, tecnologia e imersão executiva. Ao todo, estão sendo investidos R$ 60 milhões no projeto.
"O projeto UVV Highline começou no final da década passada, antes da pandemia, que mudou tudo, inclusive o nosso projeto. Não teremos graduação, apenas cursos de pós-graduação tocados pela UVV em parceria com instituições de peso, como o Instituto Albert Einstein, Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), que fechamos acordo recentemente, e Insper. Vamos trazer para Vitória o que é ponta no Brasil e no mundo, já que também vamos buscar parcerias internacionais", explicou Jefferson Cabral, diretor da UVV.
Um dos andares do prédio será ocupado pelo hub de inovação da instituição. A ideia é conectar alunos, empresas, problemas e soluções. "Já temos programas muito fortes em andamento dentro da UVV, o hub tem a intenção de fazer as conexões e, claro, será parte importante do nosso processo de ensino. Não é apenas gerar negócios, mas educar, mostrar as oportunidades que estão se abrindo", assinalou Cabral.
Todas as turmas de pós-graduação do Highline funcionarão no formato híbrido.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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