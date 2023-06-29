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Noroeste do ES

Grupo Nutex vai montar fábrica de roupas em Colatina

Empresa fundada em Rondônia tem atuação muito forte no comércio de rua de São Paulo. Unidade capixaba vai fabricar peças femininas

Públicado em 

29 jun 2023 às 16:31
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Serviços
Crédito: Carlos Alberto
Fabricante, importadora e distribuidora de tecidos e roupas, o Grupo Nutex vai construir uma fábrica em Colatina, no bairro Honório Fraga. A empresa, que é de Rondônia, mas possui uma forte atuação em São Paulo, na região do Brás (um dos maiores centros de compra de rua do Brasil),  já está na fase de compra dos equipamentos e de contratação de mão de obra para a instalação de unidade fabril no Noroeste do Espírito Santo.
O investimento inicial da empresa ficará perto dos R$ 5 milhões. Toda a produção de moda feminina confeccionada em Colatina, 40 mil peças por mês, irá abastecer a loja de atacado que a Nutex tem na região do Brás. A unidade vai abrir 70 novos postos de trabalho. "A empresa visitou nossa cidade, conheceu o ambiente de negócios, nossa cultura fabril, as políticas de incentivos e decidiu instalar a sua fábrica aqui", assinalou o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi.
A parte fabril do Grupo Nutex está chegando agora ao Espírito Santo, mas a empresa já está por aqui há mais tempo. A companhia possui uma filial no Estado com uma equipe responsável pelo desembaraço das cargas importadas pela empresa e por seus clientes.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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