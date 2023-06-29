Grupo Nutex vai montar fábrica de roupas em Colatina

Crédito: Carlos Alberto

Fabricante, importadora e distribuidora de tecidos e roupas, o Grupo Nutex vai construir uma fábrica em Colatina, no bairro Honório Fraga. A empresa, que é de Rondônia, mas possui uma forte atuação em São Paulo, na região do Brás (um dos maiores centros de compra de rua do Brasil), já está na fase de compra dos equipamentos e de contratação de mão de obra para a instalação de unidade fabril no Noroeste do Espírito Santo.

O investimento inicial da empresa ficará perto dos R$ 5 milhões. Toda a produção de moda feminina confeccionada em Colatina, 40 mil peças por mês, irá abastecer a loja de atacado que a Nutex tem na região do Brás. A unidade vai abrir 70 novos postos de trabalho. "A empresa visitou nossa cidade, conheceu o ambiente de negócios, nossa cultura fabril, as políticas de incentivos e decidiu instalar a sua fábrica aqui", assinalou o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi.