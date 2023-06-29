Viés de alta: a análise do Itaú sobre o cenário econômico brasileiro

Crédito: Carlos Alberto

É claro que nem tudo são flores, os desafios postos são grandes e que algumas interrogações ainda precisam ser dirimidas (a meta de inflação, por exemplo), mas quem participou do encontro do time de economistas do Itaú-Unibanco, nesta quarta-feira (28), com jornalistas de todo o país saiu com a sensação de que as coisas estão evoluindo. Não se trata de um milagre econômico - os investimentos, por exemplo, seguem tropeçando, um baita problema -, mas de uma melhora no cenário.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, no primeiro trimestre, surpreendeu e a expectativa de crescimento para 2023, que no final de 2022 estava em 0,8%, já foi revisada pela maior instituição financeira do país para 2,3%. É possível que, no consolidado do ano, se aproxime dos 3%. Para o ano que vem, segue em 1,5% de alta, mas o número será revisitado ao longo dos próximos meses. O cenário externo, mesmo não sendo de bonança completa, também não é tóxico - China deve crescer 5,4% em 2023 e 4,3% em 2024 (lembrando que a segunda maior economia do mundo se aproxima dos US$ 18 trilhões).

O dólar, que chegou a superar os R$ 5,50, deve, na avaliação da equipe comandada pelo economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita, seguir perdendo valor em relação ao real até, pelo menos, o final de 2024. A inflação, caso o regime de metas não seja alterado de maneira desastrada (a reunião decisiva acontece nesta quinta-feira), e esta não é a aposta do banco, deve seguir em trajetória de desaceleração, fechando o ano em 5,4%. Para 2024, deve ficar em 4,4%.

O Conselho Monetário Nacional - formado por Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Roberto Campos Neto (presidente do Banco Central) - definirá as metas até 2026. Uma decisão que, se bem tomada, ajudará a ancorar as expectativas. "Trabalhamos com a hipótese de uma meta permanente de 3%, sem ampliação das bandas. Será uma boa notícia, caso seja confirmada, reforçando a ideia de que há uma aversão da sociedade brasileira à inflação. Uma meta permanente seria um avanço, estaria alinhado com as melhores práticas. É um acerto que ajudaria o Banco Central na redução da taxa de juros", assinalou o economista-chefe Mario Mesquita. O Itaú acredita que a Selic começará a cair em agosto, terminando o ano em 12,25%. Para 2024, o cenário de juros será revisto pela instituição.

A parte fiscal, na visão do Itaú, segue sendo o desafio mais relevante para o Brasil, apesar de o arcabouço fiscal ter reduzido as tensões - os preços dos ativos monitorados pelo banco, que se valorizaram nos últimos meses, evidenciam isso. "O governo tem um plano para segurar as despesas e está tomando medidas pelo lado das receitas, na questão dos benefícios fiscais, que podem surpreender. A meta é zerar o déficit fiscal no ano que vem, acreditamos em um déficit de 0,8% do PIB, mas, se a economia crescer mais e houver uma surpresa nas receitas, é possível. Não é o nosso cenário básico, mas pode acontecer", explicou Pedro Schneider, economista do Itaú.

Muito embora as expectativas em relação ao lado fiscal tenham dado uma melhorada, o país ainda está longe do cenário da época do grau de investimento - entre 2008 e 2015. No período, a dívida bruta como proporção do PIB estava pouco acima dos 50%. Hoje, vai além dos 70% (73,5%) e, mesmo com toda a nova estrutura fiscal dando certo, não deve baixar. Pelo contrário, a boa notícia do momento é não permitir que a dívida estoure. O Itaú acredita que a agência de risco S&P Global, que recentemente alterou a perspectiva de nota do Brasil de "estável" para "positiva", deve subir o rating do país até o primeiro trimestre do ano que vem, mas, daí a um grau de investimento, vai uma larga distância. "Ainda estamos longe de voltarmos ao grau de investimento. Precisamos que o fiscal funcione e/ou de mais reservas em dólar. Os números atuais de dívida estão muito distantes da época em que tínhamos a nota de crédito", afirmou Mesquita.

A taxa de desemprego, hoje em 8,8%, deve fechar o ano em 8% e ficar nesse patamar até o final de 2024. Com os preços mais controlados e menos gente disponível no mercado, os reajustes salariais devem voltar a superar a inflação. O agro deve seguir empurrando a economia, com uma ajuda maior da indústria e dos serviços no ano que vem. O aumento real da massa salarial ajudará.