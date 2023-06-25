Para se aproximar do consumidor, Meridiano investe no varejo

Loja do Café Meridiano, em Santa Lucia, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A família Pancieri, dona do Café Meridiano, de Colatina, tem clara a estratégia para perenizar o negócio: ampliar o valor agregado e se aproximar do consumidor final. Isso passa pela qualidade do produto e por um negócio relativamente novo para a empresa: as lojas de café. A primeira foi aberta há cinco, em Niterói, no pontapé inicial das atividades do Meridiano em solo fluminense. De lá para cá, mais duas: Colatina e Vitória. O objetivo é abrir outras três até 2025: Vila Velha, Linhares e Governador Valadares. O investimento, em cada uma, supera os R$ 2 milhões.

“A ideia é entregar produtos diferenciados e nos aproximarmos do cliente final, por isso, o varejo acabou virando um braço do grupo. O café é um produto do dia a dia, mas que cada vez mais atrai a atenção das pessoas, elas querem conhecer mais e consumir algo diferente. É um movimento parecido com o que acontece com o vinho e com algumas marcas de chocolate. Estamos falando de experiência”, explicou Clevinho Pancieri, diretor do Café Meridiano.

As lojas também são equipadas com salas para cursos e eventos. “Muitos dos nossos clientes nos procuram para qualificar a sua mão de obra, as unidades foram pensadas para isso também. Faz parte da estratégia, afinal, queremos que o nosso café seja bem entregue em qualquer lugar”.