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Café

Para se aproximar do consumidor, Meridiano investe no varejo

Objetivo da empresa de Colatina é aumentar o valor agregado dos produtos comercializados, qualificar a clientela e se aproximar do consumidor final

Públicado em 

25 jun 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Loja da Merediano, Santa Lucia, Vitória
Loja do Café Meridiano, em Santa Lucia, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A família Pancieri, dona do Café Meridiano, de Colatina, tem clara a estratégia para perenizar o negócio: ampliar o valor agregado e se aproximar do consumidor final. Isso passa pela qualidade do produto e por um negócio relativamente novo para a empresa: as lojas de café. A primeira foi aberta há cinco, em Niterói, no pontapé inicial das atividades do Meridiano em solo fluminense. De lá para cá, mais duas: Colatina e Vitória. O objetivo é abrir outras três até 2025: Vila Velha, Linhares e Governador Valadares. O investimento, em cada uma, supera os R$ 2 milhões.
“A ideia é entregar produtos diferenciados e nos aproximarmos do cliente final, por isso, o varejo acabou virando um braço do grupo. O café é um produto do dia a dia, mas que cada vez mais atrai a atenção das pessoas, elas querem conhecer mais e consumir algo diferente. É um movimento parecido com o que acontece com o vinho e com algumas marcas de chocolate. Estamos falando de experiência”, explicou Clevinho Pancieri, diretor do Café Meridiano.
As lojas também são equipadas com salas para cursos e eventos. “Muitos dos nossos clientes nos procuram para qualificar a sua mão de obra, as unidades foram pensadas para isso também. Faz parte da estratégia, afinal, queremos que o nosso café seja bem entregue em qualquer lugar”.
Até agora, todas as unidades, novas e planejadas, são próprias, mas há a possibilidade da formação de parcerias. Hoje, o Café Meridiano está em todo o Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste de Minas e sul da Bahia. Há potencial para lojas em todos esses lugares.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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