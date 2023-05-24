Meridiano inaugura exportações com venda de cafés especiais para Dubai

Cafés exportados pelo Meridiano para Dubai Crédito: Divulgação

Com 65 anos de estrada, os executivos do Café Meridiano, de Colatina, tomaram a decisão de ampliar a participação da companhia no mercado internacional. Após quase dois anos de muitos estudos de mercado, logística, marketing e superando a burocracia, o primeiro contêiner da companhia, só com cafés especiais (em grão e moído), partiu para Dubai no dia 2 de maio e chegará ao destino nos próximos dias. O Meridiano já havia feito exportações no passado, mas nada com continuidade. As 10 toneladas enviadas para o Oriente Médio no começo do mês marcam o início de uma nova fase.

"A empresa vem em uma expansão constante, era a hora de fazermos um trabalho forte no comércio internacional, afinal, o café é uma bebida que vem ganhando espaço, a margem de crescimento é grande", explicou Clevinho Pancieri, diretor Comercial do Meridiano. Segundo ele, o foco, neste primeiro momento, está no Oriente Médio e nos Estados Unidos. "Não vamos brigar por preço, por escala, acreditamos no mercado dos cafés de qualidade, é nele que vamos investir".

Pancieri afirmou que novas negociações estão em andamento e que, até o final do ano, deve fechar a venda de mais três contêineres. "Nossas pesquisas apontam para um mercado que está se qualificando. Acreditamos muito no projeto".

Diante da expansão das atividades, já entrou no radar do grupo a expansão das operações em Colatina. Os Pancieri já estão de olho em áreas, principalmente para armazenagem. Também serão feitos investimentos na unidade produtiva que hoje funciona no bairro Carlos Germano Naumann. Hoje, os produtos do Café Meridiano, além da exportação, estão no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.