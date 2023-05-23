Projetos industriais: fornecedores do ES miram mercado de R$ 753 bi

Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobras no Estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

Estudo encomendado pela Câmara Setorial da Indústria de Base e Construção da Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo) mostra que, entre 2023 e 2027, os setores de Petróleo e Gás, Papel e Celulose, Mineração e Siderurgia vão investir, em todo o Brasil, R$ 753 bilhões (estão contabilizados aqui novos investimentos e manutenções). São estes os segmentos da indústria que as empresas fornecedoras de serviços do Espírito Santo, justamente por conta da base industrial do Estado, são mais especializadas. Quem entende do mercado acredita que a indústria de base capixaba pode abocanhar 5% (R$ 37,65 bi) disso aí.

Pelas contas do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) do Espírito Santo, que está dentro da Câmara Setorial da Indústria de Base e Construção, as empresas capixabas, em 1995, respondiam por 8,5% do fornecimento local. Hoje, isso supera os 50%. Petróleo e Gás, Papel e Celulose, Mineração e Siderurgia são os grandes contratantes.