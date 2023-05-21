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Infraestrutura

EF 118: cronograma final de entregas deve ser divulgado em junho

Os trabalhos de planejamento evoluíram bem nas últimas semanas e a expectativa é de que algo com solidez possa ser apresentado à sociedade no mês que vem

Públicado em 

21 mai 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Transporte - caminhão - ferrovia
Crédito: Carlos Alberto
O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, responsável por conduzir o grupo de trabalho da Estrada de Ferro 118 (Cariacica x Rio de Janeiro), espera divulgar o cronograma fechado de entregas do projeto ainda no mês de junho. Os trabalhos de planejamento evoluíram bem nas últimas semanas e a expectativa é de que algo com solidez possa ser apresentado à sociedade no mês que vem. Governo do Estado, Vale (responsável pela ferrovia), Findes e ES em Ação fazem parte do grupo.
"É claro que vai se tratar de uma expectativa, afinal, é impossível cravar datas em uma fase pré-licenciamento ambiental. O fato é que tivemos importantes avanços no debate e no planejamento. Creio que será possível apresentarmos os marcos temporais, com um cronograma de trabalho de fato e consistente", assinalou Ferraço.
O licenciamento ambiental e as desapropriações são tidos como dois dos maiores obstáculos a serem vencidos. Sob o ponto de vista das desapropriações, o traçado está sendo adequado para que seja necessário o menor número de compras possível. Sobre o licenciamento ambiental, além da questão do traçado, que também influencia, está sendo feita uma gestão, capitaneada por governo do Estado e Vale, para que o Iema (órgão estadual) e não o Ibama (que é federal) toque os trabalhos.
A EF 118 é a alternativa de conexão ferroviária de portos como o Central (projetado para Presidente Kennedy) e Açu (Norte do Rio) com o resto do Brasil. Açu, que já está em operação, e Central serão dois dos maiores complexos portuários do país.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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