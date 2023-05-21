EF 118: cronograma final de entregas deve ser divulgado em junho

"É claro que vai se tratar de uma expectativa, afinal, é impossível cravar datas em uma fase pré-licenciamento ambiental. O fato é que tivemos importantes avanços no debate e no planejamento. Creio que será possível apresentarmos os marcos temporais, com um cronograma de trabalho de fato e consistente", assinalou Ferraço.

O licenciamento ambiental e as desapropriações são tidos como dois dos maiores obstáculos a serem vencidos. Sob o ponto de vista das desapropriações, o traçado está sendo adequado para que seja necessário o menor número de compras possível. Sobre o licenciamento ambiental, além da questão do traçado, que também influencia, está sendo feita uma gestão, capitaneada por governo do Estado e Vale, para que o Iema (órgão estadual) e não o Ibama (que é federal) toque os trabalhos.