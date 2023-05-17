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Mercado

Incorporação da Imobiliária Universal pela Apex sobe no telhado

Negociações foram abertas em junho do ano passado, mas os executivos das empresas não encontraram "um modelo de negócio que fizesse sentido para as duas partes"

Públicado em 

17 mai 2023 às 16:04
Abdo Filho

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Abdo Filho

Capuba Ville, empreendimento da Imobiliária Universal
Capuba Ville, empreendimento da Imobiliária Universal Crédito: Imobiliária Universal/Divulgação
A Apex Partners, casa de investimentos capixaba, não fará mais a incorporação da Imobiliária Universal, de Valdecir Torezani. Pelo menos não no modelo que chegou a ser anunciado em meados do ano passado, em que a Apex assumiria 80% da Universal, a mais tradicional loteadora do Espírito Santo, nos projetos iniciados a partir do fechamento do negócio.
"Não conseguimos colocar de pé um modelo de negócio que fizesse sentido para as duas partes. Diante disso chegamos à conclusão de que era melhor não seguirmos", explicou Fernando Cinelli, CEO da Apex. O anúncio feito em junho do ano passado não era o fechamento das negociações, mas o início das diligências. Ao longo dos meses, mais precisamente no começo deste ano, os executivos das duas partes chegaram à conclusão de que a fusão não era o melhor caminho".
Valdecir Torezani afirma que a situação econômica do país atrapalhou. "De fato as conversas esfriaram. A situação econômica do país atrapalhou. Para onde vai o país?". O empresário afirma que uma alternativa futura são as parcerias pontuais. "Estamos tocando a nossa vida na Universal, está tudo normal, inclusive com novos projetos entrando, são 14 ao todo. A qualquer momento podemos voltar a conversar, inclusive para parcerias em cima de um projeto".
Cinelli acredita que os acordos pontuais podem ser uma boa alternativa. "Podemos fechar projetos específicos, como a Apex já faz com outros tantos parceiros, mas não será uma fusão total, como começou a ser negociado".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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