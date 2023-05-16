Retomada da produção de leite é o grande desafio do agro no ES

Gado leiteiro: produtores encontram formas de aumentar a produção Crédito: Nater Coop/Divulgação

O maior desafio do agronegócio capixaba é reabilitar a produção de leite. A avaliação é do secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli. Até o final de junho, o governo estadual vai lançar um programa de recuperação em parceria com o setor privado. A ideia é iniciar o processo antes mesmo do lançamento do novo Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (Pedeag), que deve ficar pronto e começar a rodar até o final de agosto.

"Precisamos recuperar a nossa produção de leite, é o nosso grande desafio. Já temos uma série de boas iniciativas em curso no Estado, mas a ideia é reunir as boas ideias e focar no processo de retomada. Temos tecnologia e o preço do leite é satisfatório para o produtor", assinalou Bergoli.

O trabalho terá dois pontos fundamentais de sustentação: avançar na qualidade da alimentação dada ao gado e melhoramento genético dos animais. "Não podemos depender apenas da chuva para alimentar os animais. Aqui no Estado, no período de seca (entre maio e setembro), a produção de leite chega a encolher 50%. Temos que avançar, há muito para fazer".

O secretário quer espalhar o sistema de Compost Barn pelo Espírito Santo. Trata-se de um modelo avançado de confinamento de animais de alta produtividade. Ali eles estarão em um ambiente (um galpão) higiênico e com eficiência de manejo e alimentação. Por não ser necessário um espaço muito grande, é ideal para pequenas propriedades, que é uma característica do Estado. "A ideia é montar uma linha de crédito específica no Bandes para ajudar no financiamento dessas unidades", explicou o secretário.