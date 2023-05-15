Debêntures para a indústria: Bandes abre prazo para o envio de projetos

A agenda ESG (Enviromental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança), como já diz o nome do novo fundo, terá muito peso na escolha dos projetos (40%). Os projetos comprometidos com o meio ambiente, com as questões sociais, com a diversidade e com as melhores práticas corporativas estarão em vantagem. As debêntures emitidas não serão conversíveis em ações das empresas emissoras, ou seja, o Bandes quer o retorno do investimento e não vai virar sócio de eventuais devedores.