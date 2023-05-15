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Desenvolvimento

Debêntures para a indústria: Bandes abre prazo para o envio de projetos

Serão R$ 250 milhões para projetos industriais, de energia, saúde e educação em todo o ES. As companhias têm 60 dias para encaminharem seus projetos

Públicado em 

15 mai 2023 às 15:08
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Usina de energia fotovoltaica do Sítio Esperança, na Serra
Usina de energia fotovoltaica do Sítio Esperança, na Serra Crédito: Zoom Filmes
O Bandes colocou para rodar o novo programa de emissão de debêntures (título de dívida emitido por uma empresa), o Fundo ESG de Desenvolvimento. Serão R$ 250 milhões para financiar projetos industriais, de energia, de educação ou de saúde. Os recursos são do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. A chamada pública para que as companhias mandem seus projetos foi publicada nesta segunda-feira (15) pelo banco estadual de fomento. O edital é válido por 60 dias e pode ser renovado por mais 60.
Como a coluna já havia adiantado, o cheque mínimo será de R$ 20 milhões e o máximo de R$ 50 milhões. As companhias terão quatro anos de carência e dez anos ao todo para quitar o débito com o Bandes. O foco do programa são as companhias de porte médio. A taxa será igual à Selic, hoje em 13,75% ao ano. Dependendo do local onde a empresa for se instalar, haverá um desconto de até 10% nos juros. O objetivo do governo do Estado é incentivar a ida de investimentos para regiões menos desenvolvidas do Espírito Santo, casos de Noroeste, Nordeste, Centro-Oeste, Caparaó e Central Sul.
A agenda ESG (Enviromental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança), como já diz o nome do novo fundo, terá muito peso na escolha dos projetos (40%). Os projetos comprometidos com o meio ambiente, com as questões sociais, com a diversidade e com as melhores práticas corporativas estarão em vantagem. As debêntures emitidas não serão conversíveis em ações das empresas emissoras, ou seja, o Bandes quer o retorno do investimento e não vai virar sócio de eventuais devedores.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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