"O governo Lula não começou bem", afirma Zeina Latif

Não existe bala de prata e tampouco receita de bolo. O que há é um conjunto de evidências na literatura econômica que apontam alguns fatores que contribuem para um maior crescimento, como educação de massas de qualidade, propriedade privada bem definida, ambiente de negócios saudável e abertura da economia ao exterior. O Brasil falha muito em todas essas frentes e o resultado é que a produtividade do trabalho é apenas 20% daquela do trabalhador norte-americano. Precisamos atacar paulatinamente e em paralelo os fatores que deprimem nossa produtividade. Certamente isso envolve a reavaliação de políticas públicas equivocadas, como as muitas renúncias tributárias que geram má alocação de recursos e injustiças. É necessário cuidar da educação, fortalecer as agências reguladoras, reduzir a insegurança jurídica e abrir a economia. Acredito que uma estratégia de avanços incrementais em várias frentes seria a decisão mais adequada e viável politicamente e teria maiores resultados. Vale também discutir o que não fazer. O intervencionismo estatal seria um equívoco. Precisamos discutir a qualidade do gasto público e não o aumento. Ao mesmo tempo, é necessário desmontar intervenções equivocadas que criam distorções alocativas, como as muitas meias-entradas nas políticas públicas, em que poucos se beneficiam em detrimento de muitos. Parece claro que, nos últimos tempos, temos falado muito de política e de Brasília.