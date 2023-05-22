Mercado imobiliário enxerga queda nos juros e deve acelerar lançamentos

Na visão dos empresários, o Banco Central, diante de uma inflação mais controlada, irá iniciar um ciclo de reduções da taxa de juros. Esta é a grande notícia esperada, afinal, estamos falando de um mercado em que o financiamento e, consequentemente, as taxas de juros são a grande mola propulsora das compras. Nos últimos meses, momento em que a Selic supera os dois dígitos, as vendas vêm se escorando no mercado de renda mais alta, menos dependente de financiamento.