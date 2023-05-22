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Economia

Mercado imobiliário enxerga queda nos juros e deve acelerar lançamentos

Além de acreditar no início de um ciclo de reduções da Selic no segundo semestre, mercado do Espírito Santo fez o dever de casa reduziu os estoques nos últimos meses

Públicado em 

22 mai 2023 às 18:01
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Prédios e casas em Vitória vistos a partir do Morro da Marinha, em Vila Velha
Prédios e casas em Vitória vistos a partir do Morro da Marinha, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O mercado imobiliário capixaba vai encerrando um primeiro semestre de poucos lançamentos, redução de estoques e muita observação. O resultado desta equação deve ser um segundo semestre em que o pedal do acelerador será mais acionado. Não que o freio será esquecido, afinal, o cenário está longe de ser de céu de brigadeiro, mas as perspectivas estão melhores do que estavam no final do ano passado e no começo de 2023. Um bom sinal em se tratando de novos investimentos. 
Na visão dos empresários, o Banco Central, diante de uma inflação mais controlada, irá iniciar um ciclo de reduções da taxa de juros. Esta é a grande notícia esperada, afinal, estamos falando de um mercado em que o financiamento e, consequentemente, as taxas de juros são a grande mola propulsora das compras. Nos últimos meses, momento em que a Selic supera os dois dígitos, as vendas vêm se escorando no mercado de renda mais alta, menos dependente de financiamento.

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Neste período, mais ou menos os últimos 18 meses, as construtoras e incorporadoras focaram na conclusão das obras do boom de 2021 e na redução dos estoques. O trabalho foi feito e, agora, os lançamentos têm tudo para voltar. Importante destacar que a redução dos estoques é um fator fundamental para este retorno, afinal, apesar de a confiança ser na queda de juros, o corte ainda não está dado.    
Nesta segunda-feira (22), o Relatório Focus, levantamento feito pelo Banco Central com as projeções de mais de 100 instituições financeiras, trouxe boas notícias. Após a Petrobras, na semana passada, anunciar uma nova política de preços dos combustíveis e reduzir os valores de gasolina e diesel, a expectativa de inflação, para 2023, caiu de 6,03% para 5,8%. Por outro lado, provando que o cenário ainda é nebuloso, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, também nesta segunda, afirmou que os núcleos da taxa seguem altos. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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