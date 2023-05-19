Com foco nos investimentos, Sesc leiloa área de 120 mil m² em Guarapari

Área que o Sesc vai leiloar em Guarapari Crédito: Divulgação/Sesc

"A ideia é modernizar toda a estrutura existente no Parque Moscoso, ampliando a parte da assistência social. Já temos uma boa estrutura de educação, cultural e turismo, falta avançarmos no social, é o que faremos", explicou Bruno Negris, diretor do Sesc no Espírito Santo. "Trata-se de um terreno grande, em uma área valiosa e que está subutilizado. Portanto, tomamos a decisão de vender".

Área que o Sesc vai leiloar em Guarapari Crédito: Divulgação/Sesc

O executivo afirmou que os ativos da instituição estão em constante análise. "Temos as nossas metas e objetivos, inclusive legais, vamos persegui-los. Se tivermos uma outra situação como a dessa área, um ativo de valor que estava parado e sem projeto de futuro, vamos fazer a venda e utilizar os recursos para melhorar, modernizar e ampliar as nossas instalações e, consequentemente, o nosso atendimento. A ideia é ampliar a produtividade dos ativos do sistema".