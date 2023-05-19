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Comércio

Com foco nos investimentos, Sesc leiloa área de 120 mil m² em Guarapari

Os recursos serão usados na reforma da unidade do Parque Moscoso, Centro de Vitória. Instituição está analisando todos os ativos e pode fazer novas vendas

Públicado em 

19 mai 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Área que o Sesc vai leiloar em Guarapari
Área que o Sesc vai leiloar em Guarapari Crédito: Divulgação/Sesc
Foi aberto, nesta quinta-feira (17), o leilão virtual de uma área de 120 mil m² que o Sesc possui em Guarapari, na região de Muquiçaba. O lance mínimo é de R$ 11,74 milhões. Os recursos serão usados na reforma da unidade do Parque Moscoso, Centro de Vitória, que serve como sede da instituição no Espírito Santo.
"A ideia é modernizar toda a estrutura existente no Parque Moscoso, ampliando a parte da assistência social. Já temos uma boa estrutura de educação, cultural e turismo, falta avançarmos no social, é o que faremos", explicou Bruno Negris, diretor do Sesc no Espírito Santo. "Trata-se de um terreno grande, em uma área valiosa e que está subutilizado. Portanto, tomamos a decisão de vender".
Área que o Sesc vai leiloar em Guarapari
Área que o Sesc vai leiloar em Guarapari Crédito: Divulgação/Sesc
O executivo afirmou que os ativos da instituição estão em constante análise. "Temos as nossas metas e objetivos, inclusive legais, vamos persegui-los. Se tivermos uma outra situação como a dessa área, um ativo de valor que estava parado e sem projeto de futuro, vamos fazer a venda e utilizar os recursos para melhorar, modernizar e ampliar as nossas instalações e, consequentemente, o nosso atendimento. A ideia é ampliar a produtividade dos ativos do sistema".
Os interessados têm até as 10h do dia 14 de junho para apresentarem as propostas. A maior leva o terreno.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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