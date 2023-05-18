Governo do Espírito Santo descarta assumir a BR 101

"O Estado descarta assumir a BR 101 diante das exigências feitas pela EcoRodovias. Lá no Mato Grosso, a Odebrecht devolveu a concessão, mas não exigiu qualquer indenização. Fazer a exigência é um direito da concessionária, mas nós não topamos pagar. Eles argumentam que tiveram prejuízos ao longo do contrato. Tudo bem que o contrato tinha problemas, mas foi assinado pela Eco com um deságio (preço abaixo) de 45%. As metas de investimento estabelecidas lá atrás também não foram cumpridas, a economia e a sociedade capixaba como um todo também ficaram no prejuízo. O governo entendeu que não havia como bancar essa indenização", explicou o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.