Óleo e gás: com sede no ES, IKM Brasil se prepara para crescer 25% ao ano

A norueguesa IKM, gigante na prestação de serviços para as indústrias naval e do petróleo e gás, está pronta para uma forte expansão ao longo dos próximos cinco anos. A expectativa do CEO da companhia no Brasil, Alexandre Vilanova, é de um crescimento médio de 25% ao ano. O braço da multinacional no Brasil tem a Serra como sede desde 2017.

Hoje, a IKM está instalada em uma área de 13 mil m² no Civit II e tem cerca de 250 funcionários. Uma expansão física está no radar. "Viemos do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, gostamos daqui e vamos continuar aqui, mas, diante das muitas oportunidades, uma expansão está no radar. Assim como novas parcerias e aquisições. A Noruega olha com muito carinho para o Brasil, enxerga ótimas oportunidades por aqui", destacou Vilanova.