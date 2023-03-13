Mercado imobiliário no ES: lançamentos aguardam os rumos da economia

Imagens de drone da Praça do Papa, na Enseada do Suá Crédito: Luciney Araújo

O ano começou "esquisito" na avaliação de vários agentes do segmento imobiliário ouvidos pela coluna. Se de um lado as vendas de estoques e lançamentos já em obra estão andando, o mercado da Grande Vitória está praticamente parado sob o ponto de vista de novos lançamentos. Fora o Una, da Grand, em Vitória, tudo segue como terminou o ano de 2022.

Corretores, incorporadores e construtores aguardam que o governo Lula sinalize com mais clareza para onde irá a economia brasileira: juros, inflação e crescimento econômico. A nova regra fiscal, cujo projeto será encaminhado ao Congresso para substituir o teto de gastos, deve ser divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até o dia 20 de março. Trata-se da sinalização mais esperada. O empresariado afirma que, se vier algo de qualidade, que deixe claro que a dívida pública não vai estourar, as coisas começam a andar.

"Uma regra boa e clara tem a capacidade de ancorar as expectativas. Com gastos públicos no lugar, a inflação fica mais comportada, abre espaço para queda de juros e, consequentemente, para a economia crescer. O nosso setor, que depende muito de capital e de dois ou três anos para que a obra fique pronta, depende disso tudo, depende de confiança. Nossa expectativa é de que o governo sinalize, com a nova regra, que teremos previsibilidade e confiança", disse Eduardo Fontes, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) do Espírito Santo.