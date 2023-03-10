Perdas do ICMS: Espírito Santo será compensado em R$ 717 milhões

Embora os estados pedissem R$ 37 bi e o rombo aberto no caixa estadual nos últimos seis meses de 2022 tenha superado a marca do R$ 1 bi, o acordo foi visto como satisfatório pelo governo capixaba. O valor não entrará efetivamente nos cofres do Tesouro Estadual, ele será abatido da dívida que o governo capixaba tem com a União. Hoje, uma liminar do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, garante que o Espírito Santo abata R$ 36 milhões mensais do pagamento da dívida. Com o acordo, essa decisão deixa de valer.