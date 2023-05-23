Reforma tributária: Casagrande pede mais clareza ao governo federal

Desfile cívico em comemoração aos 488 anos de Vila Velha, nesta terça-feira (23) Crédito: Ricardo Medeiros

Na visão do mandatário capixaba, e é isso que ela vai reforçar nesta quarta, embora estejamos entrando em junho, os conceitos do projeto capitaneado pelo governo federal ainda são muito vagos. Para Casagrande, que é um aliado do governo Lula, o tempo está ficando curto para um assunto que é muito complexo. "Como querem votar em junho, o tempo está ficando curto demais para o debate. Estou fazendo um apelo, é um assunto complexo, não podemos perder isso de vista, ainda há muitas dúvidas. Que texto será enviado ao Congresso? Ainda não sabemos, não conseguimos fazer uma análise, isso acaba gerando dúvidas e incertezas. Os estudos precisam ser apresentados o quanto antes", pondera.

"O Brasil é um dos poucos lugares onde não se cobra IVA, sou a favor, é importante simplificar, mas será IVA único ou IVA dual (uma parte cobrado pela União e outra por Estados e municípios)? Não estou preocupado com a arrecadação, já que a transição será longa (40 anos), mas será que o fundo de desenvolvimento regional será suficiente para termos um mecanismo de desenvolvimento regional, um mecanismo de atratividade? Os incentivos, como está colocado, vão acabar, os estados menores vão conseguir ser atrativos? Falei isso com o Arthur Lira (Alagoas) e com o relator Aguinaldo Ribeiro (Paraíba), que são de Estado pequenos também. Precisamos estar atentos, sob pena de aprofundarmos as desigualdades regionais do Brasil. Os estados menores não podem perder atividade econômica, isso não interessa a ninguém".