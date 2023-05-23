Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Debate

Reforma tributária: Casagrande pede mais clareza ao governo federal

O mandatário, que participa, nesta quarta-feira (24), do Fórum dos Governadores, em Brasília, está preocupado com a perda de atividade econômica em estados como o ES

Públicado em 

23 mai 2023 às 16:05
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Desfile cívico em comemoração aos 488 anos de Vila Velha, nesta terça-feira (23)
Desfile cívico em comemoração aos 488 anos de Vila Velha, nesta terça-feira (23) Crédito: Ricardo Medeiros
O governador Renato Casagrande mergulhou no debate sobre a reforma tributária nos últimos dias. Na sexta-feira (19), no Rio de Janeiro, em evento do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), ele encontrou-se com representantes dos estados das duas regiões; com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP); com o relator da reforma na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP); e com o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy. Nesta quarta (24), irá a Brasília participar do Fórum dos Governadores, o assunto principal do encontro será o mesmo: reforma tributária.
Na visão do mandatário capixaba, e é isso que ela vai reforçar nesta quarta, embora estejamos entrando em junho, os conceitos do projeto capitaneado pelo governo federal ainda são muito vagos. Para Casagrande, que é um aliado do governo Lula, o tempo está ficando curto para um assunto que é muito complexo. "Como querem votar em junho, o tempo está ficando curto demais para o debate. Estou fazendo um apelo, é um assunto complexo, não podemos perder isso de vista, ainda há muitas dúvidas. Que texto será enviado ao Congresso? Ainda não sabemos, não conseguimos fazer uma análise, isso acaba gerando dúvidas e incertezas. Os estudos precisam ser apresentados o quanto antes", pondera.
O governador, que é um apoiador da reforma, está preocupado com a perda de atividade econômica em estados como o Espírito Santo. Pelo o que já foi apresentado, o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) será cobrado no destino das mercadorias, portanto, os estados com grandes populações, que não é o caso do Espírito Santo, vão se beneficiar.
"O Brasil é um dos poucos lugares onde não se cobra IVA, sou a favor, é importante simplificar, mas será IVA único ou IVA dual (uma parte cobrado pela União e outra por Estados e municípios)? Não estou preocupado com a arrecadação, já que a transição será longa (40 anos), mas será que o fundo de desenvolvimento regional será suficiente para termos um mecanismo de desenvolvimento regional, um mecanismo de atratividade? Os incentivos, como está colocado, vão acabar, os estados menores vão conseguir ser atrativos? Falei isso com o Arthur Lira (Alagoas) e com o relator Aguinaldo Ribeiro (Paraíba), que são de Estado pequenos também. Precisamos estar atentos, sob pena de aprofundarmos as desigualdades regionais do Brasil. Os estados menores não podem perder atividade econômica, isso não interessa a ninguém".
O governador também quer assegurar no texto que será enviado ao Congresso a garantia de que incentivos fiscais vigentes permaneçam como estão até o ano de 2032, como foi acordado no final da década passada.

Veja Também

Projetos industriais: fornecedores do ES miram mercado de R$ 753 bi

Mercado imobiliário enxerga queda nos juros e deve acelerar lançamentos

"O governo Lula não começou bem", afirma Zeina Latif

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Fernando Haddad Lula Renato Casagrande reforma tributária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados