Reforma Tributária: as duas preocupações do governo do ES

A intenção do governo federal é colocar todos os entes da federação, muitos estão em início de mandato, na mesma página sobre a Reforma Tributária pretendida pelo Planalto. Importante lembrar que o ano legislativo começa na próxima quarta-feira (01), com as eleições para o comando da Câmara e do Senado. A partir daí, a bola começa a rolar de fato.