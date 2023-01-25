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Internacional

Gigante do comércio exterior quer receita crescendo mais de R$ 1 bi no ES

A Sertrading, uma das maiores empresas de importação e exportação do país, fechou 2022 com um faturamento global de R$ 19,7 bilhões

Públicado em 

25 jan 2023 às 12:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Cidade reflexo. Ensaio fotográfico retrata paisagem urbana de Vitória refletida na arquitetura espelhada
Navio cargueiro faz manobra na entrada do Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Sertrading, uma das maiores empresas de importação e exportação do país, fechou 2022 com um faturamento de R$ 19,7 bilhões. Algo próximo a 60% disso (R$ 12 bi) se deve a operações realizadas no Espírito Santo. A expectativa do grupo é alcançar uma expansão de 15% em 2023, se aproximando dos R$ 14 bi de faturamento em solo capixaba e superando os R$ 22,5 bi em todo o Brasil.
As perspectivas para as operações realizadas no Estado são as melhores. A concessão da Codesa à iniciativa privada (os executivos da Quadra Capital assumiram a Codesa em setembro do ano passado) e a ampliação já contratada da infraestrutura portuária do Estado (além dos portos já existentes estarem ampliando sua capacidade de operar cargas de terceiros, até o início de 2025 a Imetame quer inaugurar seu terminal em Aracruz) são as principais novidades e atrativos capixabas.
"O Espírito Santo, desde quando foi implantado o Fundap (1971), possui uma política bastante interessante de incentivos fiscais voltados ao comércio exterior. Isso é muito importante, mas tem um fato novo e bastante importante: o investimento na infraestrutura portuária, que é fundamental para o avanço da nossa atividade, abre uma perspectiva fantástica. Estamos em contato com esses atores e conversando sobre investimentos que melhorem a prestação de nossos serviços", explicou Thiago Pontes, sócio da Sertrading.
Embora esteja atenta às oportunidades, a Sertrading é forte e fará mais investimentos na importação dos seguintes produtos pelo Espírito Santo: carros, malte, aeronaves, máquinas e sucata de alumínio.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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