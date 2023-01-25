Gigante do comércio exterior quer receita crescendo mais de R$ 1 bi no ES

As perspectivas para as operações realizadas no Estado são as melhores. A concessão da Codesa à iniciativa privada (os executivos da Quadra Capital assumiram a Codesa em setembro do ano passado
) e a ampliação já contratada da infraestrutura portuária do Estado (além dos portos já existentes estarem ampliando sua capacidade de operar cargas de terceiros, até o início de 2025 a Imetame quer inaugurar seu terminal em Aracruz) são as principais novidades e atrativos capixabas.
"O Espírito Santo, desde quando foi implantado o Fundap (1971), possui uma política bastante interessante de incentivos fiscais voltados ao comércio exterior. Isso é muito importante, mas tem um fato novo e bastante importante: o investimento na infraestrutura portuária, que é fundamental para o avanço da nossa atividade, abre uma perspectiva fantástica. Estamos em contato com esses atores e conversando sobre investimentos que melhorem a prestação de nossos serviços", explicou Thiago Pontes, sócio da Sertrading.
Embora esteja atenta às oportunidades, a Sertrading é forte e fará mais investimentos na importação dos seguintes produtos pelo Espírito Santo: carros, malte, aeronaves, máquinas e sucata de alumínio.