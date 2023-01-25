Gigante do comércio exterior quer receita crescendo mais de R$ 1 bi no ES

"O Espírito Santo, desde quando foi implantado o Fundap (1971), possui uma política bastante interessante de incentivos fiscais voltados ao comércio exterior. Isso é muito importante, mas tem um fato novo e bastante importante: o investimento na infraestrutura portuária, que é fundamental para o avanço da nossa atividade, abre uma perspectiva fantástica. Estamos em contato com esses atores e conversando sobre investimentos que melhorem a prestação de nossos serviços", explicou Thiago Pontes, sócio da Sertrading.